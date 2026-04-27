Afrique: Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de volley-ball - Le FUS s'incline face au club rwandais Police VC

Le Fath Union Sports (FUS) s'est incliné, vendredi soir face au club rwandais Police VC sur le score de 3 sets à 1, lors de la deuxième journée du groupe C de la 47e édition du Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de volley-ball, qui se poursuit jusqu'au 3 mai au Rwanda.

Le FUS a remporté le premier set sur le score de 25 à 19, avant que l'équipe rwandaise ne revienne au score en remportant le deuxième set (28-26). L'équipe rwandaise a réussi ensuite à s'imposer lors des troisième et quatrième sets sur les scores de 25-20 et 25-21.

Au terme de ce match, le club rwandais s'est emparé la tête du classement du groupe C ex-aequo avec le club ghanéen Ghana Army (6 points), alors que le FUS occupe la troisième place avec 3 points.

Vingt-quatre clubs répartis sur quatre groupes s'affrontent pour le titre continental, considéré comme l'un des tournois les plus prestigieux du volleyball africain. Les quatre clubs arrivés en tête seront qualifiés pour la phase à élimination directe.

À noter que le vainqueur de ce championnat représentera le continent africain lors du prochain mondial des clubs de volley-ball.