Maroc: 7ème édition du Concours marocain des produits du terroir - Les meilleurs producteurs distingués à Meknès

La cérémonie de remise des prix de la 7ᵉ édition du Concours marocain des produits du terroir s'est tenue, samedi à Meknès, en marge du 18ᵉ Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), à l'initiative de l'Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, cette cérémonie souligne l'engagement constant du Département de l'Agriculture en faveur des groupements producteurs des produits du terroir, ainsi que son soutien indéfectible à la valorisation de leurs produits.

Cette édition a enregistré la participation de 1.375 produits issus de l'ensemble des régions du Royaume. À l'issue des délibérations du jury, sept prix d'excellence ont été attribués, notamment à l'huile d'argane de la coopérative Boukhdo Akrmoud (région Marrakech-Safi), l'huile d'olive de la coopérative Aguerswak (Marrakech-Safi), le miel de thym de la coopérative Agdez (Casablanca -Settat), le fromage de la coopérative Al Oulfa (Marrakech-Safi), le vinaigre de cidre de pomme aromatisé au romarin de la coopérative Dayaati (Drâa-Tafilalet), les dattes Mejhoul du Gie Difat Ziz (Drâa-Tafilalet) ainsi que le couscous six céréales de la coopérative Tayadirt (Fès-Meknès), illustrant ainsi la richesse du patrimoine agricole national.

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Par ailleurs, 455 médailles ont été décernées, dont 134 en or, 141 en argent et 180 en bronze. Un prix spécial de l'innovation a été également attribué à l'huile d'argane au safran bio de la coopérative Amini de la région Marrakech-Safi, en reconnaissance de son approche novatrice.

À travers cette initiative, les groupements producteurs des produits du terroir voient leurs efforts reconnus et leur savoir-faire mis en lumière auprès du grand public, à travers des distinctions qui consacrent la qualité et l'authenticité de leurs produits.

Lancé en 2014 par le Département de l'Agriculture, le Concours marocain des produits du terroir s'impose désormais comme un instrument clé de valorisation des produits locaux. Il contribue à renforcer la compétitivité des producteurs, à accompagner les coopératives solidaires et à promouvoir une offre de qualité répondant aux exigences des marchés, tant au niveau national qu'international.