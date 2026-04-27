Maroc: L'équipe nationale de cyclisme prend part à la 21ème édition du Tour international du Bénin

L'équipe nationale marocaine de cyclisme prendra part à la 21e édition du Tour international du Bénin et du Grand Prix international de Cotonou, prévus du 27 avril au 3 mai 2026.

L'équipe du Maroc, qui participe à ce Tour inscrit depuis 2022 au calendrier de l'Union cycliste internationale (catégorie 2.2), est composée de Salah Eddine Mraouni, Mohcine El Kouraji, Youssef Bdadou, Adel El Arbaoui, El Houssine Sabbahi, ainsi que le jeune espoir Marouane Kharbouchi, sous la houlette de l'entraîneur national Mostafa El Amal, souligne la Fédération royale marocaine de cyclisme dans un communiqué.

Outre le Maroc, prennent part à cette édition notamment les équipes du Bénin, pays organisateur, qui sera représenté par deux équipes, du Burkina Faso, du Nigeria, de l'Érythrée, du Togo et des Îles Maurice, ainsi que deux équipes venues de Belgique et d'Allemagne.

Les participants parcourront une distance totale de 731,82 km répartis sur 6 étapes, le tour s'achèvera par le Grand Prix de Cotonou (108 km) le 3 mai prochain.

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Le champion marocain Achraf ED-Doghmi, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris en 2024, avait été sacré deux fois de suite champion du Tour du Bénin lors des 18è et 19è éditions.

La participation marocaine au Tour du Bénin s'inscrit dans le cadre du programme international établi dans le cadre d'un partenariat fructueux entre la Fédération royale marocaine de cyclisme, le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que le Comité national olympique marocain, afin de renforcer la présence du cyclisme marocain dans les compétitions continentales et internationales, conclut la Fédération.