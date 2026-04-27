Maroc: Botola Pro D1 'Inwi' - Le Wydad Casablanca accroché par le Kawkab Marrakech

Le Wydad de Casablanca et le Kawkab de Marrakech se sont quittés sur un match nul (0-0), samedi soir au Grand Stade de la Cité ocre, en rencontre comptant pour la 16e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

À l'issue de ce match nul, le WAC rejoint provisoirement l'AS FAR et le Maghreb de Fès en tête du classement avec 31 points. De son côté, le KACM occupe la 9e place avec 17 unités.

Pour sa part, le COD de Meknès s'est incliné à domicile face au Difaâ d'El Jadida (0-1), lors d'un match comptant pour la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé samedi au Stade d'honneur de Meknès. Profitant d'une grosse erreur du gardien meknassi, Yassine Lamine a inscrit l'unique but de la rencontre à la 90e minute.

Grâce à cette victoire, le Difaâ El Jadida, désormais 7e avec 24 points, réduit l'écart à deux longueurs de son adversaire du jour, le COD Meknès, qui occupe la 6e place.

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Le Hassania d'Agadir et l'Ittihad de Tanger se sont, quant à eux, quittés sur un match nul (1-1), lors d'un match disputé samedi au Grand Stade d'Agadir.

Baba Bello Ilou a ouvert le score pour les locaux à la 31e minute, avant que Haitam El Bahja n'égalise pour l'IRT à la 77e minute.

À l'issue de ce match nul, le HUSA rejoint le peloton d'équipes occupant la 9e place avec 16 points. De leur côté, les Tangérois restent 13es avec 14 unités.

De son côté, l'Union Touarga a concédé un match nul à domicile (1-1) face à l'Olympic de Safi. Mohamed Amine Essahel a ouvert le score pour l'UTS à la 23e minute de jeu, avant que Karmoune Faraji n'égalise en transformant un penalty à la 36e minute.

À l'issue de cette rencontre, l'Union Touarga reste avant-dernière avec 10 points, juste derrière l'Olympic de Safi, qui occupe la 14e place avec 12 unités.