Maroc: Portée par Neil El Aynaoui, l'AS Roma s'impose face à Bologne

Portée par l'international marocain Neil El Aynaoui, auteur d'un but et d'une passe décisive, l'AS Roma s'est imposée sur la pelouse de Bologne samedi (2-0), pour le compte de la 34e journée de Serie A.

Le milieu de terrain marocain, impliqué sur les deux buts des Giallorossi, a superbement servi le Néerlandais Donyell Malen qui a ouvert le score après une belle ouverture d'El Aynaoui à la 7e minute.

Titulaire dans l'entrejeu romain, El Aynaoui a livré une prestation de très haut niveau couronnée par le second but de la Roma dans le temps additionnel de la première période, après avoir réussi à tromper la vigilance du portier bolonais Federico Ravaglia.

Le Lion de l'Atlas s'est imposé tout au long de la rencontre comme l'un des grands hommes du match, confirmant sa performance et ses grandes qualités de milieu incontournable.

Les Giallorossi reviennent provisoirement à deux points de la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions.