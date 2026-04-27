Maroc: A Stockholm, le Royaume réaffirme son engagement en faveur d'un multilatéralisme rénové

Le Maroc a réaffirmé son engagement constant en faveur d'un multilatéralisme rénové, fondé sur la solidarité, l'inclusion et la responsabilité partagée, lors d'une conférence de haut niveau, tenue jeudi à Stockholm.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, demeure "profondément attaché" à la promotion d'un multilatéralisme efficace, capable de répondre aux défis globaux contemporains, a indiqué l'ambassadeur du Maroc en Suède, Karim Medrek, lors de cette conférence, tenue sous le thème "Entre monde multilatéral et monde multipolaire : les nouveaux rôles de l'Europe et du Sud global".

M. Medrek, également président du Groupe des Amis du Multilatéralisme, a relevé que la réflexion sur cette question s'impose avec acuité à la lumière des mutations profondes que connaît le système international.

Dans un contexte de recomposition du système international, M. Medrek a insisté sur l'impératif d'un réengagement collectif, fondé sur une pensée renouvelée et une réaffirmation des valeurs qui sous-tendent un multilatéralisme efficace.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a mis en exergue l'engagement constant du Royaume, dont l'action est guidée par la Vision clairvoyante et le Leadership éclairé du Souverain en faveur d'un multilatéralisme rénové, insistant sur la nécessité de recentrer le multilatéralisme autour du primat de l'action collective des Nations, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, du commerce mondial, de la gouvernance économique, de la lutte contre le changement climatique, du développement durable et de la sécurité sanitaire.

Le diplomate a souligné que seule une action concertée, nourrie d'une réflexion stratégique continue, permettra de refonder un multilatéralisme à la fois plus inclusif, équilibré et à même de répondre efficacement aux défis globaux contemporains.

Animée par l'ancien président de la Lettonie, Egils Levits (2019-2023) et ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne, la conférence a été marquée par des interventions de haut niveau portant sur les transformations de l'ordre international et les rôles émergents de l'Europe et du Sud global.

Dans son intervention, M. Levits a évoqué un environnement international caractérisé à la fois par des risques accrus et de nouvelles opportunités, mettant en exergue la résurgence de conflits interétatiques et la montée des incertitudes géopolitiques.

Relevant un recul du multilatéralisme sous l'effet des tensions géopolitiques et des inégalités économiques croissantes, il a estimé que la communauté internationale demeure en mesure de préserver le multilatéralisme, y compris sous des formes renouvelées reposant sur des cadres régionaux de coopération entre pays partageant des vues similaires.

Le multilatéralisme et ses institutions, dont les Nations Unies, demeurent les meilleurs mécanismes disponibles pour faire face aux défis auxquels l'humanité est confrontée, a dit l'ancien président letton, soulignant l'importance de préserver l'autorité et la légitimité du droit international, y compris les principes de la Charte des Nations Unies.

Les échanges lors de cette conférence ont permis d'approfondir la compréhension des réalités d'un monde de plus en plus multipolaire et de réaffirmer l'importance de continuer à promouvoir le multilatéralisme ainsi que la pertinence du droit international comme cadre stabilisateur en période de fragmentation mondiale.

Les participants ont notamment souligné la nécessité de repenser les partenariats entre l'Europe et les pays du Sud global afin de construire des relations plus équilibrées et mutuellement bénéfiques.

Créé en 2023, le Groupe des Amis du Multilatéralisme à Stockholm regroupe, outre le Maroc initiateur de cette initiative, les ambassadeurs d'Argentine, des Émirats arabes unis, de la Grèce, d'Indonésie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Sri Lanka et de la Suisse.