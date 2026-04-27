Sénégal: Retour sur investissements - La Sonatel allouera un dividende de 174 milliards FCFA à ses actionnaires le 26 mai 2026

Au titre de l'exercice 2025, la Sonatel mettra en paiement le 26 mai 2026, un dividende annuel global de 174 milliards FCFA, selon la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise de télécommunications.

Ce montant correspond à un dividende net par action de 1 740 FCFA contre1 655 FCFA en 2024, soit une augmentation de 85 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 26 mai 2026, le titre Sonatel Sénégal cotera ex-dividende à partir du vendredi 22 mai 2026. Ce qui veut dire que les investisseurs qui souhaitent encore acquérir ce titre et par ricochet profiter du dividende net qui sera versé le 26 mai 2026, ont jusqu'au jeudi 21 mai 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Au terme de la séance de cotation du vendredi 24 avril 2026 de la BRVM, le titre Sonatel Sénégal était coté à 28 500 FCFA. Lors de cette séance, 2 367 actions avaient fait l'objet de transactions pour une valeur totale de 67 453 800 FCFA.

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Au 31 décembre 2025, le groupe Sonatel avait réalisé un résultat net consolidé de 413,6 milliards FCFA contre 393,7 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 5,1%.

Son chiffre d'affaires consolidé avait aussi enregistré une progression de 8,3% à 1923,1 milliards FCFA contre 1776,4 milliards FCFA en 2024, principalement portée par la Data, Orange money et le Fixe Broadband.

Durant la période sous revue, l'Ebitdaal a progressé de 10%, se situant à 921,2 milliards FCFA contre 839,2 milliards de FCFA en 2024.