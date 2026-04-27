Afrique: Hausse de 9,77% du résultat net de la BOA Sénégal au premier trimestre 2026

Le résultat net de la BOA Sénégal a enregistré une hausse de 9,77% à l'issue du premier trimestre 2026 par rapport à celui de 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Il ressort de ce rapport, un résultat net qui passe de 5,230 milliards FCFA Au 31 mars 2024 à 5,741 milliards FCFA un an plus tard.

Au 31 mars 2025, les créances de la banque sur la clientèle se sont élevées à 408,14 milliards FCFA contre 389,59 milliards de FCFA au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 18 55 milliards. En parallèle, les ressources connaissent une hausse de 75,64 milliards, passant de 555,39 milliards FCFA au 31 mars 2025 à 631,03 milliards FCFA au 31 mars 2026.

Quant au produit net bancaire (PNB), il s'est accru de 7%, s'établissant à 12,58 milliards FCFA contre 11,77 milliards FCFA au premier trimestre 2025.

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A fin mars 2026, les charges générales d'exploitations de BOA Sénégal ont augmenté de 362 millions, se situant à 4,697 milliards FCFA contre 4,335 milliards FCFA un an auparavant.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation est en progression de 8,22%, s'établissant à 7,287 milliards FCFA contre 6,733 milliards FCFA au premier trimestre 2025.

Le coût du risque s'est légèrement amélioré, se situant à 802 millions FCFA contre 814 millions FCFA à fin mars 2025.

Concernant le résultat d'exploitation, il connait une augmentation de 9,58% à 6,485 milliards FCFA contre 5,918 milliards FCFA.