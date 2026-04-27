Afrique: Industrie automobile - Le 8ème SCIA, du 24 au 26 juin à Kénitra

La huitième édition du Salon International de la Compétitivité Industrielle Automobile (SCIA 2026) se tiendra du 24 au 26 juin 2026 à Kénitra, a annoncé, vendredi à Rabat, l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile (AMICA).

Organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce salon, dont les grandes lignes ont été présentées lors d'une conférence de presse, table sur la participation de près de 300 exposants internationaux.

Le choix de Kénitra s'inscrit dans une dynamique de consolidation du positionnement du Maroc en tant que pôle industriel régional majeur dans l'industrie automobile, un secteur en forte croissance au niveau national.

À cette occasion, le président du SCIA, Badr Lahmoudi, a indiqué que cette édition marque une évolution dans l'approche du secteur, passant d'une logique de sous-traitance à un modèle fondé sur la compétitivité industrielle, axé sur l'innovation, l'efficacité énergétique et la création de valeur ajoutée.

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Le Maroc, a-t-il poursuivi, s'est imposé en tant que hub industriel de référence, relevant que ce salon vise à renforcer l'efficacité des écosystèmes industriels, à consolider les partenariats entre les différents acteurs et à attirer davantage d'investissements dans le secteur.

De son côté, le président de l'AMICA, Rachid Machou, a souligné que le 8ᵉ SCIA ambitionne d'offrir une plateforme dédiée au renforcement de la compétitivité industrielle et à la consolidation des partenariats.

Il a précisé que le salon vise notamment à soutenir l'écosystème industriel national à travers le développement de la sous-traitance locale, l'intégration accrue des fournisseurs de premier et de deuxième rang, ainsi que la promotion du transfert de technologies et du partage d'expertises.

Le SCIA 2026 constituera également un cadre privilégié pour l'organisation de rencontres d'affaires (B2B) entre industriels et fournisseurs, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération. L'événement contribuera par ailleurs à renforcer l'attractivité des zones industrielles, notamment l'Atlantic Free Zone.

Cet événement s'inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement d'un tissu industriel national compétitif, innovant et à forte valeur ajoutée, ainsi que du renforcement de l'intégration locale et de l'attractivité du Royaume pour les investissements industriels.

Dans cette continuité, le salon s'aligne sur les orientations du Nouveau Modèle de Développement, qui place l'industrie au cœur de la transformation économique et sociale, en tant que levier de souveraineté nationale et de création d'emplois.

Le programme comprendra notamment des rencontres B2B, des conférences spécialisées, des présentations d'innovations industrielles, ainsi que des sessions d'échange réunissant les différents acteurs du secteur.

Les intervenants ont également mis en lumière les profondes mutations que connaît l'industrie automobile, notamment la transition vers une mobilité durable, incluant les véhicules électriques et les technologies propres, ainsi que l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les processus industriels.

Cette huitième édition devrait enregistrer une participation internationale importante, avec près de 300 exposants attendus, provenant de plusieurs pays, dont le Maroc, la France, l'Italie et l'Allemagne, ainsi que la présence d'entreprises de premier plan du secteur.

Les organisateurs ont enfin exprimé leur ambition de faire du SCIA une plateforme africaine de référence dans l'industrie automobile, en phase avec les évolutions mondiales et au service de l'innovation et de l'intégration industrielle.