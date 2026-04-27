Ethiopie: Le président du Mozambique rend hommage au Mémorial de la Victoire d'Adoua à Addis-Abeba

27 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président mozambicain, Daniel Francisco Chapo, a déposé lundi une gerbe au Mémorial de la Victoire d'Adoua, saluant la mémoire des héros de la célèbre bataille d'Adoua.

Il a également parcouru ce site emblématique, reconnu comme un puissant symbole de liberté et de résistance pour les peuples noirs à travers le monde.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait accueilli officiellement le président Chapo à son arrivée à Addis-Abeba.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a affirmé que cette visite illustre la détermination de l'Éthiopie à consolider des partenariats africains porteurs de résultats concrets.

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« Cette visite reflète l'engagement ferme de l'Éthiopie à bâtir de véritables partenariats africains capables d'apporter des changements tangibles dans la vie des populations des deux pays », a-t-il déclaré.

La cérémonie officielle d'accueil marque le lancement d'une phase d'échanges diplomatiques de haut niveau visant à renforcer la coopération bilatérale.

Au cours de ce séjour, les deux dirigeants devraient examiner plusieurs questions stratégiques d'intérêt commun, dans le but de consolider davantage les relations historiques entre l'Éthiopie et le Mozambique.

Lire l'article original sur ENA.

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