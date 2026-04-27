Ethiopie: Le pays et le Mozambique consolident leurs relations bilatérales

27 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères Gedion Themotios a tenu une réunion avec son homologue mozambicaine.

Selon une publication du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie éthiopienne, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec son homologue mozambicaine, l'ambassadrice Maria Manuela dos Santos Lucas.

Au cours de cet échange, Gedion Timothewos a mis en avant la solidité des relations entre l'Éthiopie et le Mozambique, soulignant qu'elles reposent sur une histoire commune et des principes panafricains partagés.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des axes de coopération concrets afin de consolider davantage ces liens bilatéraux.

De son côté, la ministre mozambicaine a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer ce partenariat, tout en exprimant son intérêt pour les expériences de développement de l'Éthiopie, dont le Mozambique souhaite s'inspirer.

Lire l'article original sur ENA.

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