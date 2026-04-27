Cote d'Ivoire: Distinction - L'Université virtuelle du pays lauréate de la bourse Ascad

27 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Le projet porté par Dr Anoh Nogbou Georges, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci), a été distingué au cours de la 12e édition de la cérémonie de remise de bourses de recherche de l'Ascad, le 23 avril 2026, à l'Ensea.

Ce projet innovant, axé sur la conception d'un système intelligent basé sur les objets connectés pour la protection des cultures, illustre parfaitement la capacité de l'Uvci à développer des solutions technologiques concrètes au service du développement agricole et de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il a remporté le 3e prix et 3 millions de Fcfa.

Cette distinction consacre non seulement la qualité de la recherche menée à l'Uvci, mais également l'engagement, la rigueur et l'excellence du Dr Anoh ainsi que de toute son équipe.

Le lauréat a remercié les professeurs Koné Tiémoman et Fernand Kouamé, respectivement président et vice-président de l'Uvci, pour la confiance placée en son équipe et leur innovation numérique au service de la communauté, avec notamment la mise en place du Projet voisinage.

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