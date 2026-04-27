PETROCI Holding et un consortium bancaire composé de Ecobank Côte d'Ivoire, de la Banque Nationale d'Investissement, de Bank of Africa Côte d'Ivoire et de Coris Bank International Côte d'Ivoire ont signé une convention de crédit à moyen terme (CMT) d'un montant global de 200 milliards de FCFA destinée au financement du développement du projet Baleine Phase 2, au siège de PETROCI Holding à Abidjan.

Structurée par Ecobank Côte d'Ivoire et la Banque Nationale d'Investissement, avec le support technique du cabinet de conseil financier Keys Finance, cette facilité de crédit à moyen terme permettra de financer les investissements liés à l'exploitation du champ Baleine, un projet clé pour le renforcement de la production énergétique nationale.

« Cette opération illustre la capacité des acteurs financiers de la région à structurer des financements d'envergure en monnaie locale pour accompagner des projets stratégiques. Elle confirme le rôle d'Ecobank comme partenaire de référence des États et des champions nationaux dans la transformation économique du continent. » Paul-Harry Aithnard, Directeur Général, Ecobank Côte d'Ivoire.

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« Ce financement marque une étape clé dans l'accélération du projet Baleine Phase 2. Il reflète la confiance de nos partenaires et renforce notre capacité à développer des ressources énergétiques stratégiques au service de la croissance et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. » Fatoumata Sanogo, Directrice Générale, PETROCI Holding.

Le projet Baleine Phase 2 s'inscrit dans une dynamique d'accélération de la production pétrolière et gazière nationale, avec pour objectif d'augmenter significativement les capacités de production dans les prochaines années. Cette nouvelle phase prévoit le déploiement d'infrastructures additionnelles, l'optimisation des installations existantes ainsi que le renforcement des capacités de traitement et d'acheminement des hydrocarbures.

Au-delà de la production, le projet contribuera à la structuration de la chaîne de valeur locale, notamment à travers le développement de compétences, la mobilisation d'entreprises locales et la création d'emplois directs et indirects.

Les prochaines étapes porteront sur la mise en oeuvre opérationnelle des investissements, le déploiement des équipements et la montée en puissance progressive de la production, en ligne avec les ambitions nationales de renforcement de l'indépendance énergétique.