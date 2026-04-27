Cote d'Ivoire: Chambre du droit des affaires - L'Institution amorce un tournant décisif avant l'élection de son nouveau président

L'Assemblée générale élective (Age) de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier (Cdaim) se tiendra le 23 mai 2026 à Abidjan. Cette Age constitue une étape cruciale dans la relance de cette institution historique.

Forte de plus de soixante ans d'existence, la Chambre, pilier du secteur immobilier ivoirien, traverse actuellement une phase de restructuration majeure, à la suite de plusieurs turbulences institutionnelles, selon une note d'information transmise ce lundi 27 avril 2026 à fratmat.info.

Placée sous administration provisoire par une décision du Tribunal de commerce d'Abidjan en date du 11 mars 2026, la CDAIM entend restaurer une gouvernance stable et crédible. Cette mesure vise à assainir le fonctionnement interne d'une organisation qui a longtemps bénéficié du leadership de figures influentes, notamment Dominique Ouattara, ancienne présidente devenue présidente d'honneur.

Pour conduire cette transition, l'expert judiciaire Goli Koffi a été désigné administrateur provisoire. Sa mission consiste à garantir la continuité des activités tout en préparant le retour à une direction élue, dans un climat apaisé et inclusif. La Chambre joue, en effet, un rôle central dans la régulation du secteur et dans l'application des normes juridiques, notamment celles de l'Ohada.

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Dans cette dynamique, une réunion nationale stratégique est prévue le 30 avril 2026 au Plateau, en vue de préparer le processus électoral. L'administration provisoire appelle à une participation large des professionnels agréés, y compris ceux absents des listes officielles, dans un souci d'équité et de transparence.

Dans un contexte de forte croissance économique, où l'immobilier s'impose comme un levier majeur de développement, cette élection dépasse le cadre corporatif. Elle représente une opportunité de refonder l'unité et de renforcer la légitimité d'un secteur en pleine mutation en Afrique de l'Ouest.