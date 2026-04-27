Cote d'Ivoire: San Pedro - Hommage rendu à l'ex-maire Félix Anoblé pour sa contribution au développement local

Une cérémonie d'hommage à Anoblé Miézan Félix, ex-maire de la commune de San Pedro, a été organisée le 25 avril 2025, sur le site de sa résidence établie au quartier Cité de la ville balnéaire. Tréteaux et buffets dressés en abondance sous un chapiteau d'une capacité de plusieurs centaines de places et équipé d'armoires de climatisation. Des convives composés de populations autochtones et allochtones venues de Tabou, Grabo, San Pedro et Gabiadji, y étaient installés dans une ambiance festive bon enfant.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Klaibé Julien, député de Tabou sous-préfecture et commune. L'honorable était le porte-parole des élus et cadres de la région. Il a manifesté l'adhésion de ses pairs à cette action qu'ils considèrent comme "une consécration méritée, fruit d'un parcours exemplaire, d'un engagement constant et d'un leadership reconnu" vis-à-vis de Félix Anoblé.

Il s'agit d'une initiative de Koéyé Gnépa Pascal, chef de canton central de San Pedro, par ailleurs membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels (Cnrct) de Côte d'Ivoire. À travers lui, « c'est le peuple Kroumen tout entier qui témoigne de sa reconnaissance à Anoblé Félix pour son grand et légendaire apport à la dynamique de développement de la région de San Pedro, qui le positionne comme un fils authentique de la localité», selon lui.

L'ex-maire de la commune a été, à l'occasion, félicité pour sa récente nomination par le Président Ouattara, au poste de président du Conseil d'administration (Pca) de la filière Hévéa - Palmier - Coco.

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« Il fut député-maire, ainsi que ministre. Aujourd'hui, il reste député avec un autre chapeau, président du Conseil d'administration d'une grande filière de nos cultures de rente, l'hévéa, le palmier à huile et le coco. Ne pas le magnifier, c'est être ingrat à l'endroit du Président de la République. Anoblé Félix a été pour nous l'homme qu'il faut à la place qu'il faut», a déclaré le chef de canton central de San Pedro.

De son côté, le nouveau Pca du Conseil Hévéa - Palmier - Coco a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir, le développement de la région de San Pedro. Ce, au regard de l'histoire qui le lie à cette terre. «Vous savez, il y a une chose qui caractérise les hommes publics et une autre chose qui caractérise le Président Alassane Ouattara. C'est qu'il a son école de formation.

Et il est le seul à savoir à quel moment et où il t'inscrit dans une classe. Je voudrais vous garantir chefs canton qu'il sait que nous sommes là. Parce que je lui ai rendu compte avant que nous soyons là et je lui rendrai compte de ce que le peuple Kroumen de San Pedro est aligné sur sa vision et lui exprime sa gratitude» a-t-il rassuré.

Félix Anoblé a aussi exhorté les uns et les autres à s'approprier la culture du cocotier, associée il y a peu, à la filière hévéa - palmier à huile par le Président de la République, qui ambitionne, selon lui, que la Côte d'Ivoire reprenne le premier rang en termes de productivité de cette culture de rente. Pour lui, les opportunités de ce secteur qu'il juge extrêmement rentable, sont à saisir par les fils et filles de la région de San Pedro.