Cote d'Ivoire: Foungbésso - Les fonctionnaires sensibilisés au renforcement de la conscience professionnelle

Indiscipline notoire, non-respect de la hiérarchie, manquement aux obligations du fonctionnaire, absentéisme chronique (facteur de l'échec scolaire). Tels sont les entraves au bon fonctionnement des services publics et du système éducatif dans la région du Bafing. Pour une administration publique de qualité et des structures scolaires performantes, deux sessions de formation à l'initiative conjointe du sous-préfet Aka N'Djoré et de Bamba Mariam, principale du Collège moderne de Foungbésso, ont ont été organisées au sein dudit établissement, le samedi 25 avril 2026. Une présence massive saluée par le sous-préfet qui a exhorté ses administrés à s'approprier les contenus des enseignements, afin de redorer le blason de leurs services respectifs.

Angora Jérôme, directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a fait une communication qui a eu pour Thème : « Droits et obligations du fonctionnaires ». Il s'est agi pour lui, de passer en revue les dispositions du nouveau statut général de la fonction publique. L'intervenant a notamment mis en relief, la discipline, les sens des responsabilités et la rigueur de l'agent public pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire.

A l'opposé, les droits du fonctionnaire surtout ses nouveaux acquis, ont été présentés. En l'occurrence, les dispositions qui encadrent désormais, le congé de maternité et l'introduction du congé de paternité. Des conseils insistant sur des rapports emprunts de courtoisie et de respect réciproque entre agents et supérieurs hiérarchiques ont aussi été prodigués.

Le deuxième axe de la journée a porté sur « La présence au poste », présenté par Kragbé Kpété Jean, directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique. Pour sa part, il a fait savoir que l'absentéisme constaté par les experts de l'Unesco, impacte négativement les performances des apprenants du système éducatif ivoirien.

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Ses conséquences sont entre autres : non-respect du quantum horaire, programmes inachevés, des élèves mal formés, mauvais résultats scolaires, décrochage scolaire. Pour toutes ces raisons, il a exhorté ses collaborateurs à faire preuve de conscience professionnelle aigue, à offrir une qualité de service irréprochable de sorte à redonner à l'école ivoirienne, ses notes de noblesse.

S'exprimant au terme de la rencontre, la principale Bamba Mariam, s'est félicitée de la qualité des communications. « Je suis très heureuse et très satisfaite de la tenue de cette activité qui renforcent nos capacités à travers des informations utiles à l'exercice de nos fonctions. J'exprime toutes mes félicitations aux conférenciers et mes remerciements à Monsieur le Sous-préfet pour son soutien constant ».

Diomandé Loua, un fonctionnaire, renchérit : « Ces formations sonnent pour nous comme un rappel à nos responsabilités en tant que fonctionnaire. Elles nous permettront de revisiter nos pratiques et de mieux cerner les contours des nouvelles dispositions du statut général de la fonction publique. Je repars totalement motivé ».