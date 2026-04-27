Cote d'Ivoire: Kani/Promotion de l'excellence scolaire - Méité Bouaké honoré pour son appui à une éducation de qualité

27 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

Une trentaine d'élèves du lycée municipal Konet Moussa de Kani ont été célébrés, le 23 avril, à l'occasion de la traditionnelle Journée d'excellence organisée chaque année dans cette localité du nord-ouest ivoirien.

Sous le soleil radieux du Worodougou, l'heure était à la célébration de l'excellence, le 23 avril 2026. Le lycée municipal Konet Moussa de Kani, dans le Nord-ouest ivoirien, a vibré au rythme de sa traditionnelle journée d'excellence au cours de laquelle une trentaine d'élèves de la 6e à la Terminale ont été primés, sur la base de leurs moyennes du 1er et du 2e trimestre de l'année scolaire en cours.

A ce rendez-vous annuel de célébration du mérite scolaire, les meilleurs enseignants ont, eux aussi, été mis à l'honneur.

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Fait marquant de cette édition : l'hommage rendu au parrain, Méité Bouaké, directeur général de la Sotra et fils de Kani, dont le soutien financier a « métamorphosé » le destin du lycée. Le proviseur de l'établissement, Kounno Diomandé, a tenu à le rappeler à l'assistance composée d'élèves, de parents d'élèves, d'enseignants et des deux représentants de Méité Bouaké, empêché : Tidjane Sylla et Siaka Koné, respectivement directeur des ressources humaines et directeur marketing et communication de la Sotra.

« Derrière l'excellent dirigeant d'entreprise qu'il est, se dessine avant tout un patriote profondément attaché à ses racines, à sa région le Worodougou et à son village natal Kani. Méité Bouaké est un grand-père, un père, un oncle, un grand frère, mais surtout un bienfaiteur pour nous », s'est-il réjoui, soulignant le caractère disponible et discret d'un homme qui « croit au potentiel des élèves en tant qu'avenir de la Côte d'Ivoire et futurs bâtisseurs de notre belle nation ».

Kounno Diomandé a étayé ses déclarations par des chiffres. « Grâce à l'intervention directe de Méité Bouaké, notre école a obtenu le statut de centre d'examen, une reconnaissance administrative qui a permis de rehausser les performances de nos élèves. Nous sommes passés d'un taux de réussite de 31 % au Bac et 25 % au Bepc avant son appui à 63 % pour le Bac et 46 % pour le Bepc. Cette progression illustre la philosophie du parrain : la vraie réussite est celle des autres », a-t-il noté.

Dans une brève adresse, au nom du parrain, Tidjane Sylla s'est dit heureux et touché par cet hommage, et a encouragé les élèves à poursuivre sur la voie de l'excellence.

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