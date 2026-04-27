Afrique: CAN U17 Maroc/2026 - La CAF introduit un format 'festival' pour les compétitions de jeunes

27 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé un nouveau format de type "festival" pour ses compétitions de jeunes, regroupant matches, entraînements et opérations des équipes dans un environnement intégré.

Le premier événement organisé selon ce concept sera la Coupe d'Afrique des nations U-17 Maroc-2026, prévue du 13 mai au 2 juin 2026, a indiqué la CAF sur son site officiel, précisant que la majorité des rencontres se déroulera au Complexe Mohammed VI de football, à l'exception du match d'ouverture, des demi-finales et de la finale.

Ce format vise à créer une atmosphère de tournoi dynamique, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à garantir une meilleure cohérence organisationnelle, tout en soutenant le développement à long terme des jeunes joueurs.

Le tirage au sort de la phase finale a réparti les équipes en quatre groupes. Le Maroc, pays hôte, évoluera dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Le groupe B comprend la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la RD Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe C réunit le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique, tandis que le Sénégal figure dans le groupe D avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale décrocheront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 au Qatar, tandis que les équipes classées troisièmes disputeront des barrages pour attribuer les deux dernières places.

Au total, dix nations africaines représenteront le continent lors de la phase finale mondiale.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.