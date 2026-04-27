Ile Maurice: Cinq détenus évacués, une enquête ouverte

Un incendie s'est déclaré dans une cellule du poste de police de Rose-Hill, le samedi 25 avril en début de soirée, provoquant une intervention rapide des forces de l'ordre et des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les circonstances exactes de cet incident suscitent des interrogations.

Selon les informations recueillies, le feu aurait éclaté aux alentours de 18 h 50 dans une cellule où se trouvaient plusieurs détenus. À leur arrivée, les policiers ont constaté une épaisse fumée s'échappant des lieux et certainsse sont affairés à évacuer les occupants. Les éléments de la Divisional Support Unit ainsi que ceux de l'Operations Room de Rose-Hill ont rapidement prêté main-forte pour maîtriser les flammes à l'aide des équipements disponibles.Les cinq détenus ont été conduits dans un espace sécurisé du poste de police où ils ont été placés sous surveillance. Ils ont également été ventilés afin d'éviter toute complication liée à l'inhalation de fumée.

D'après les premières déclarations recueillies, l'un des détenus a affirmé qu'un emballage de nourriture à emporter aurait soudainement pris feu dans le couloir de la cellule. Tentant de contenir l'incendie, il aurait utilisé un matelas pour étouffer les flammes, mais celui-ci s'est à son tour embrasé, aggravant la situation. Les autres détenus ont, pour leur part, refusé de faire une déclaration écrite sur les faits.Trois d'entre eux ont toutefois exprimé le souhait de passer un examen médical.

Les pompiers, dépêchés sur les lieux, ont procédé à l'évacuation du matelas calciné retrouvé dans une salle de bain inutilisée attenante au couloir. L'objet, encore fumant, a été déplacé à l'extérieur de l'enceinte policière. Des officiers du Scene of Crime Office ont été mobilisés pour effectuer les constatations d'usage. Par ailleurs, des responsables de la police ont visionné les images des caméras de surveillance de la cellule afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet incident.

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Les cinq détenus, arrêtés dans le cadre de différentes affaires, ont été transférés au poste de police de Midlands à titre de précaution.Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine précise de l'incendie et d'établir d'éventuelles responsabilités.