Ile Maurice: Dookhee Gungah - A la découverte d'un philanthrope oublié

Un documentaire retraçant la vie de Dookhee Gungah (1867- 1944) a été projeté le samedi 18 avril au S. Bharati Lecture Theatre du Mahatma Gandhi Institute à Moka. Produit par Aestetika Studio en partenariat avec Swetam Gungah, l'arrière-petit-fils de Dookhee Gungah, la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), et grâce au soutien financier du Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), The Forgotten Story of Dookhee Gungah utilise une intelligence artificielle (IA) générative de pointe ainsi que la restauration d'archives pour faire revivre non seulement les faits, mais aussi l'âme de Dookhee. Celui-ci était un philanthrope, un travailleur social dévoué à l'éducation, mais aussi un homme profondément religieux et un administrateur compétent.

La projection du documentaire était organisée par la Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO) International Mauritius. L'événement comprenait également une conférence sur l'Indian Foreign Service and the Girmitiya Countries, animée par Malay Mishra, expert en politique étrangère indienne et deuxième secrétaire du haut-commissariat indien à Maurice au début des années 1980, ainsi qu'ambassadeur de l'Inde en France, en Allemagne et aux Seychelles, entre autres.

Malay Mishra a souligné que la relation stratégique entre l'Inde et Maurice s'étend à divers secteurs tels que la culture, l'éducation, la défense, le commerce et les infrastructures numériques, et qu'elle repose sur un profond sentiment de fraternité. «Les Girmityas, travailleurs sous contrat, ont largement contribué à consolider ces liens en apportant une culture et des traditions ancestrales à de nouvelles terres grâce à leur travail et leur détermination. Leur héritage enrichit cette relation, illustrant comment les migrations historiques ont permis la prospérité et la diversité de Maurice aujourd'hui, un modèle que l'Inde pourrait s'efforcer de suivre pour relever ses défis internes.»

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Il a également rappelé que le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait effectué deux visites importantes à Maurice, en 2015 et 2025, coïncidant avec la fête nationale du pays. Lors de sa dernière visite, il a annoncé la création d'une base de données sur les Girmitiyas, qui détaillera leurs origines dans différentes régions de l'Inde et leurs liens avec Maurice. Ce projet est déjà en cours.

Swetam Gungah, qui vit et travaille en Angleterre dans le secteur financier, a déclaré que ce projet n'était pas «une simple initiative personnelle ; il trouve un écho auprès de chaque membre de la diaspora indienne, en particulier ceux qui ont voyagé dans le cadre du programme de travail sous contrat. Nos recherches ont mis en lumière l'impact unique et sans précédent de Dookhee Gungah, soulignant l'importance de montrer à la nouvelle génération ce qui peut être accompli grâce au dévouement, à la philanthropie et à une vision axée sur l'amélioration de la société.»

Le travail de recherche sur l'histoire familiale a débuté avec son père, qui a compilé des archives, des photos et des livres. Cela a abouti à l'ouvrage The Altruist: The Untold Story of Dookhee Gungah, qu'il a publié en septembre 2023. Lors d'une rencontre avec Ingrid Bell, directrice d'Aestetika Studio, celle-ci lui a suggéré de créer un documentaire basé sur son livre, un projet qui a mis deux ans à se concrétiser. Le livre est disponible à l'Aapravasi Ghat. La première partie du documentaire, d'une durée de 45 minutes, constitue un premier montage, laissant entrevoir d'autres histoires à raconter. Swetam Gungah prévoit de compléter ce premier volet d'ici la fin de l'année.

Avec les éclairages de Satyendra Peerthum, historien, de Pahlad Ramsurrun, écrivain et historien, et d'Yvan Martial, auteur et ancien journaliste, le documentaire The Forgotten Story of Dookhee Gungah offre une plongée fascinante dans la vie d'un homme qui, par la sueur de son front, est devenu riche, mais surtout un symbole d'espoir et de bienveillance pour sa communauté. Son succès a dépassé le cadre personnel, profitant également à ceux qu'il a côtoyés.

Fils d'un travailleur indien sous contrat, son parcours est unique dans la diaspora des engagés, et son influence a rayonné bien au-delà des frontières de Maurice. Bien qu'il n'ait pas fréquenté d'établissement scolaire, Dookhee Gungah possédait des qualités exceptionnelles qui lui ont permis d'apporter une contribution significative au domaine de l'éducation. Il a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'un système éducatif structuré dans les années 1920, en élaborant un programme d'études pour les écoles de langue hindi, publié dans un livret de 14 pages. Il s'est éteint en 1944 à New Grove, à l'âge de 77 ans.

Son héritage, en tant que pionnier d'une éducation inclusive et fervent défenseur du bienêtre communautaire, perdure à Maurice, témoignant de son engagement à améliorer la vie de nombreuses personnes par l'éducation et la philanthropie. Le documentaire s'appuie sur des techniques modernes, notamment l'IA : archives, photos d'époque et personnages historiques prennent vie sous nos yeux dans une oeuvre captivante qui nous plonge dans une époque révolue du colonialisme.