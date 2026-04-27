Ile Maurice: «Water Cube Cup 2026» - Le pays rayonne à nouveau sur la scène internationale

La 7e finale mauricienne du concours de chansons chinoises Water Cube Cup 2026 s'est tenue avec succès le 25 avril à la salle municipale de Quatre-Bornes. Organisé par la Chinatown Foundation, avec le soutien du Centre culturel chinois, de l'Institut Confucius et de la municipalité de Quatre-Bornes, l'événement a une nouvelle fois mis en lumière les talents vocaux mauriciens.

Ce concours international réunit chaque année plus de 30 000 participants issus de plus de 30 pays et offre aux lauréats une vitrine exceptionnelle sur la scène mondiale.

La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont le vice-Président M. Hungley, le ministre adjoint des Affaires étrangères Narsinghen, le maire de Quatre-Bornes M. Keenoo, ainsi que des représentants diplomatiques et culturels chinois et mauriciens. Tous ont salué la musique comme un pont entre les cultures.

Cette édition a réuni 13 finalistes, répartis entre 8 candidats juniors et 5 adultes, offrant des prestations très relevées qui ont rendu le travail du jury particulièrement difficile. Résultats de la finale mauricienne

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Catégorie junior :

· 1eᣴ Prix : Marie Amelia Julia Louis

· 2e Prix : Joyce Martine

· Prix du talent prometteur : Juliette Lea Ines Leyendecker

Catégorie adulte :

· 1eᣴ Prix : Bi Jinfei

· 2e Prix : Jailynn Nioune Sim Chan Fu Lun

· Prix du talent prometteur : Kathleen Beesoon

Les deux premiers de chaque catégorie représenteront Maurice lors des prochaines étapes du concours international.

Les quarts et demi-finales se dérouleront entre mai et juin sous forme d'envoi de vidéos, avant diffusion en direct. La finale junior est prévue le 2 août à Pékin, tandis que la finale jeunesse aura lieu en ligne le 27 juin.

L'an dernier, une candidate mauricienne avait déjà marqué les esprits en remportant la médaille de bronze ainsi que le prix de popularité à Pékin, confirmant le potentiel artistique de l'île.