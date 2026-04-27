Ile Maurice: À Mahébourg, un week-end pour révéler les talents et recréer du lien

Les 2 et 3 mai prochains, Cité Tôle et Cité La Chaux, à Mahébourg, vibreront au rythme d'Anou Transform Nou Landrwa. Pour sa première édition de l'année 2026 - et déjà la sixième depuis son lancement - le programme du ministère de la Jeunesse et des Sports poursuit une ambition claire : investir les quartiers, aller au contact des jeunes et faire du sport un levier d'inclusion et de transformation sociale.

Depuis Karo Kaliptis jusqu'à Cap Malheureux, en passant par Batri Kase, Cité Briquetterie et Laplenn Dragon, l'initiative s'est progressivement imposée comme un rendez-vous à part. À chaque étape, le même fil conducteur : mêler activités sportives, moments récréatifs et actions de sensibilisation, avec une attention particulière portée aux jeunes issus de régions plus vulnérables.

Cette année, le dispositif a été affiné. En amont, une équipe se déploie sur le terrain pour cerner les réalités locales, identifier les besoins mais aussi comprendre les défis auxquels fait face la jeunesse. Travailleurs sociaux, acteurs de proximité, fédérations sportives, entraîneurs et ONG sont ainsi mobilisés dans une approche collective. L'objectif dépasse le simple cadre de l'événement : détecter des talents, sensibiliser aux enjeux sociaux et surtout assurer un suivi durable des participants grâce à une structure dédiée.

À Mahébourg , la programmation s'annonce particulièrement riche. Football de rue, initiation à la boxe et au judo, basket ou encore mur d'escalade composeront le socle sportif. À cela s'ajoutent des activités nautiques, avec une première immersion dans la voile et l'optimist. Les plus jeunes ne seront pas en reste, grâce à des ateliers créatifs autour du slam, de la ravanne et du dessin.

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L'intention est limpide : aller chercher les talents là où ils se trouvent et leur ouvrir des perspectives. Une invitation lancée à toute une jeunesse, appelée à s'exprimer, à découvrir et peut-être.