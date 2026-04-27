Afrique: Les Seychelles en tête, Maurice deuxième du classement

Sur le papier, les performances économiques s'améliorent en Afrique, mais les écarts restent marqués. Le HelloSafe Prosperity Index 2026 confirme cette tendance.

Les Seychelles occupent la première place avec un score de 98,09. Le pays s'appuie sur un produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat d'environ 42 110 dollars par habitant, un indice de développement humain de 0,848 et des écarts de revenus relativement contenus. Cet ensemble explique sa position dans le classement.

Derrière, Maurice obtient 77,09 points. Son revenu national brut atteint 12 570 dollars et son indice de développement humain s'élève à 0,806. Avec les Seychelles, le pays figure parmi les pays africains classés en développement humain très élevé selon les Nations unies. Toutefois, la progression économique ne se traduit pas encore pleinement dans la structure des revenus.

De son côté, l'Algérie se classe troisième avec 54,24 points. Le pays présente une distribution des revenus plus équilibrée que dans une grande partie du panel. Ce facteur compense en par tie un niveau de revenu plus modeste.

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En revanche, le Botswana et l'Afrique du Sud suivent une autre trajectoire. Ces économies disposent de ressources importantes, mais restent marquées par de fortes inégalités. En Afrique du Sud, la concentration des revenus est très élevée et le taux de pauvreté relative avoisine les 50 %, ce qui pèse sur son classement.