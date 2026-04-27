Ile Maurice: Téléphones portables à l'école - Entre outil pédagogique et source de distraction

Élèves, enseignants et parents ne sont pas tous d'accord sur l'utilisation des téléphones portables à l'école. Entre outil utile et source de distraction, le débat est relancé chez nous.

«Le téléphone peut servir pour les projets scolaires, la musique ou même le sport. Il est aussi important en cas d'urgence pour contacter quelqu'un.» Pour Grace, élève de Grade 9 au Sodnac SSS, une interdiction totale ne serait pas la solution. Elle pense qu'il faudrait plutôt trouver un équilibre, avec des règles claires.

Du côté des enseignants, l'avis est plus nuancé. Doris Thanay, enseignante au Telfair International School, reconnaît que le téléphone peut être utile s'il est bien encadré. «Longtemps perçu comme une source de distraction, le téléphone portable peut devenir un véritable outil d'apprentissage.»

Selon elle, les élèves peuvent accéder rapidement à des informations, utiliser des applications éducatives et participer à des activités plus interactives. Elle ajoute que ces outils peuvent aussi aider les élèves en difficulté, grâce à des fonctions comme la traduction ou l'audio.

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Mais tous ne partagent pas cet avis. Manisa, mère de Grace, se montre plus prudente. «Les téléphones peuvent distraire les élèves et affecter leurs résultats scolaires.» Elle estime que l'école doit rester un lieu d'apprentissage et propose que les élèves utilisent uniquement des téléphones simples, pour appeler ou envoyer des messages, sans accès aux réseaux sociaux ou aux jeux.

Une réforme en préparation

Face à ces avis partagés, les autorités souhaitent mieux encadrer la situation. Le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, a annoncé que de nouvelles mesures sont à l'étude. Ces règles ne seront pas appliquées immédiatement. Elles devraient entrer en vigueur au cours du deuxième trimestre et surtout après approbation du Conseil des ministres et des consultations avec les acteurs de l'éducation.

L'objectif n'est pas d'interdire totalement les téléphones, mais de mieux contrôler leur utilisation pendant les heures de classe. Dans certains cas, ils pourraient être autorisés à des fins pédagogiques, sous la supervision des enseignants.

Entre avantages et inconvénients

Le téléphone portable présente plusieurs avantages. Il permet de faire des recherches rapidement, de consulter des vidéos éducatives et de participer à des activités interactives en classe. Cependant, il peut aussi devenir une source de distraction. Les réseaux sociaux, les jeux et les messages peuvent détourner l'attention des élèves et perturber les cours. C'est pourquoi de nombreux enseignants plaident pour un usage encadré plutôt qu'une autorisation ou une interdiction totale.

Trouver le bon équilibre

Alors, faut-il l'interdire ou l'encadrer ? Le débat reste ouvert. Une chose est certaine : le téléphone n'est pas un problème en lui-même. C'est la manière dont il est utilisé qui fait toute la différence. Bien encadré, il peut devenir un outil moderne au service de l'éducation. Mal utilisé, il peut nuire à la concentration et à la discipline. Pour beaucoup, la solution passe par des règles claires et une meilleure éducation au numérique. Car apprendre à utiliser la technologie de manière responsable est devenu essentiel dans le monde d'aujourd'hui.

Le saviez-vous?

La création du smartphone date de 1973

Le téléphone portable a été inventé aux États-Unis par l'ingénieur Martin Cooper, qui travaillait chez Motorola. Le 3 avril 1973, il réalise le premier appel mobile à New York à l'aide d'un prototype du Motorola DynaTAC 8000X, ouvrant la voie aux communications sans fil.

Désormais, presque tous les adolescents possèdent un smartphone aux États-Unis. En classe, ils peuvent parfois l'utiliser pendant une heure par jour, souvent pour des activités sans lien avec les cours. Cela peut diminuer leur concentration et influencer leurs résultats scolaires. C'est pourquoi de nombreuses écoles américaines limitent ou interdisent désormais son usage en classe.

Aujourd'hui, son utilisation à l'école divise : élèves, enseignants et parents n'ont pas tous le même avis. Certains y voient un outil d'apprentissage, d'autres une source de distraction. Ce débat concerne de nombreux pays, dont le nôtre aussi