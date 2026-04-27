Ile Maurice: Chico Bouchikhi - «Un artiste... c'est comme un petit pansement»

Au lendemain de leur concert au Trianon Convention Centre, samedi 25 avril, le groupe Chico & The Gypsies s'est livré lors d'une interview au Club Med La Plantation d'Albion. Une rencontre marquée par l'émotion et la reconnaissance envers le public mauricien.

«Ça a été magnifique», confie Chico Bouchikhi, saluant la ferveur d'un public «extraordinaire», venu nombreux pour partager un moment de fête et de musique. L'artiste n'a pas caché son attachement à l'île : «Maurice est magnifique, mais ce sont surtout les gens qui le sont.»

Porté par un métissage musical mêlant flamenco, rumba et influences du monde, le groupe revendique une musique sans frontières. «Il n'y a pas des publics, il y a un public», insiste le chanteur, soulignant la capacité de leurs chansons à rassembler au-delà des âges, des langues et des cultures.

Interrogé sur le rôle de l'artiste dans un monde en crise, Chico livre une réflexion empreinte d'humanité : «Un artiste, vous savez, c'est comme quand on se blesse. C'est comme un petit pansement qui vient soigner un petit peu le mal. Et quelque part, c'est venir alléger un petit peu ces souffrances.» Une vision qui résume l'essence même de leur démarche artistique : apporter espoir, émotion et réconfort.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En coulisses, l'événement porte la signature de Showtime Mauritius. L'un de ses directeurs, Nagillen Narrainen, évoque «une année de travail» pour concrétiser ce projet, initié en 2025. Il souligne également l'importance de valoriser les talents locaux en première partie, tout en positionnant Maurice comme une destination culturelle incontournable.