Afrique: Tour du Bénin - Maurice en quête d'un podium face à une concurrence relevée

La sélection de Maurice de cyclisme se lance dans une nouvelle aventure africaine. A partir de ce lundi 27 avril, Alexandre Mayer, Hanson Matombé, Toréa Célestin, Jeremy Raboude, Noah Ong Tone et Jeremy Marot seront en action dans le Tour du Bénin UCI 2.2. Au menu, figurent cinq étapes totalisant un peu plus de 700 kilomètres alors que le Grand Prix de Cotonou (UCI 1.2), course en circuit de 108,8 km, viendra clôturer les débats le dimanche 3 mai.

En terre béninoise, la concurrence promet d'être rude avec la participation annoncée des sélections d'Erythrée, du Maroc, d'Algérie, de l'équipe continentale allemande Bike Aid et de la formation belge de B-Close Bal-Enzo notamment. Ceci dit, l'entraineur national, Vincent Graczyk, demeure confiant en une bonne performance de ses protégés.

«Le stage final d'une semaine que nous avons organisé s'est très bien passé. Nous avons pu faire tout ce que j'avais programmé et cela était intense. Une belle satisfaction. Puis, sur la dernière course (ndlr : la Maxiclean Cup le 19 avril), j'avais demandé aux gars de faire le maximum d'efforts. Puis, lors des jours qui ont suivi, ils ont pu récupérer et l'objectif est d'avoir une surcompensation au Bénin», indique Vincent Graczyk. Le technicien français précise avoir bien préparé le prologue individuel - long de 4,8 km - qui donnera le coup d'envoi du Tour. «C'est un effort un peu particulier et qui peut s'avérer déterminant d'autant que les étapes qui vont suivre sont essentiellement plates. Il n'y aura pas, comme les années précédentes, la difficulté longue de 3 km lors de la première étape. Je pense que notre principal adversaire sera la chaleur. Cela peut entamer les organismes. Donc, il faudra que les coureurs aient la volonté de se battre pour se glisser dans les échappées», ajoute-t-il.

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Alexandre Mayer est satisfait de sa forme actuelle mais redoute un peu la différence de climat entre l'Europe ou il évolue et le Bénin. «Je me suis bien préparé. J'ai fait de grosses semaines d'entrainement dernièrement pour préparer les courses en Europe et pour arriver en forme au Benin. Je pense que je suis prêt. Les courses en Europe sont quand même d'un autre niveau mais j'ai bien appris et j'ai réussi à avoir pas mal de rythme. Je ne sais pas comment ça va se passer au Bénin parce que c'est souvent difficile de manoeuvrer dans les courses en Afrique. Il ne faut pas rater la bonne échappée. Pourquoi ne pas essayer de gagner le Tour si l'opportunité se présente ? Mais il y aura quand même l'Érythrée, le Maroc, l'Algérie et l'équipe continentale Bike Aid. Donc, je pense que ça va être compliqué. Mais le podium au général ou une victoire d'étape, ce serait bien aussi. Ma principale crainte est le changement de climat. J'ai fait quelques jours de heat training en espérant que cela aide un peu», fait-il ressortir.

Pour Vincent Graczyk, la sélection mauricienne peut viser au minimum le podium au classement général final. «Nous pouvons aspirer au Top 3 avec l'un de nos coureurs. Outre Alexandre (Mayer), nous avons Hanson Matombé et Jeremy Raboude qui sont en superbe condition. Jeremy est très motivé en vue du prologue qui sera déterminant pour départager les meilleurs au général», conclut-il. Place aux choses sérieuses désormais !