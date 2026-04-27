Sénégal: Cérémonie de graduation à l'université Alioune Diop de Bambey - Les lauréats invités à être des acteurs de terrain

L'Université Alioune Diop de Bambey a abrité, ce week-end, la cérémonie de graduation de l'UFR SDD. Il s'agit de la remise de parchemins aux étudiants de la 17e promotion de la licence santé communautaire et à la 7e promotion de la licence des étudiants en développement durable.

Ils sont 197 étudiants en santé communautaire et développement durable à recevoir leur diplôme. Il s'agit des récipiendaires de la promotion 17 en licence santé communautaire et la promotion 7 en développement durable. Certes, des difficultés existent, mais la présence d'une ressource résiliente, constitue un atout de taille pour l'Université Alioune Diop de Bambey. Dr Fatou Ndiaye Omar, socio anthropologue, enseignante-chercheure dans cette université soutient que « nous sommes confrontées à des difficultés comme toutes les universités mais l'avantage qu'on a ici est que nous avons une ressource humaine résiliente, compétente qui donne d'elle-même ».

Le Recteur, Pr Ibrahima Faye, Président du Conseil académique déclare « ce moment incarne une réussite collective, celle d'un projet académique porté avec ambition, engagement et persévérance par la communauté universitaire. Il traduit également la vitalité et la pertinence du modèle de formation que développe l'Université Alioune Diop au service du développement territorial et national.

Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un parcours exigeant pour nos étudiants mais elle constitue également une étape importante dans le processus de consolidation des filières stratégiques au sein de notre université notamment dans le domaine de la santé et du développement durable qui sont au coeur des enjeux contemporains dans nos sociétés ».

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A l'endroit du parrain et de la marraine, le Pr Ibrahima Faye déclare : « vous incarnez avec rigueur et engagement, l'excellence respectivement aux service de la santé communautaire et du développement durable ». Le Pr Ibrahima Faye invite les récipiendaires de santé communautaire à contribuer activement à la transformation de notre système de santé en oeuvrant pour plus d'équité, de prévention et d'efficacité dans la prise en charge des populations.

S'adressant aux lauréats du développement durable, il les exhorte à participer à la construction d'un modèle de développement respectueux des équilibres environnementaux sociaux et économiques. « Vous êtes au coeur des réponses aux défis climatiques et territoriaux dans nos sociétés. Elle forme des citoyens responsables, des citoyens engagés, des citoyens conscients de leur rôle dans la société ».

Il invite ces lauréats à cultiver l'excellence dans toutes leurs actions et à se souvenir de la devise de l'Université Alioune Diop : « l'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu ». « Il faut continuer à apprendre. L'excellence ne se décrète, elle se construit dans la discipline et la persévérance. Il faut transformer les difficultés en opportunités pour pouvoir avancer ».

Le chef du département Santé communautaire, le Pr Boubacar Gueye, parrain de cette cérémonie de graduation, estime que ces deux formations sont innovantes. En ce qui concerne la santé communautaire vise à optimiser la participation des populations aux efforts que font l'Etat, la communauté et les collectivités territoriales. Le développement durable quant à lui, vise un développement harmonieux.

La marraine Dr Coura Kane Gueye a rappelé qu'il « n' y a pas de développement durable sans des populations en bonne santé mais pas de santé durable sans un environnement sain. « Ne soyez pas des professionnels de bureau, soyez des acteurs de terrain, des régulateurs sociaux qui écoutez et qui mobilisez des communautés a-t -elle martelé .