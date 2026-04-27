Sénégal: Économie sociale et solidaire - La plateforme CHIFT mise sur l'inclusion et la redistribution

La plateforme CHIFT, dédiée à la promotion de l'économie sociale et solidaire, a été lancée ce week-end sous la présidence du Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire du Sénégal, avec pour ambition de fédérer les acteurs et impulser un nouveau modèle de développement plus inclusif au Sénégal.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le sociologue Djiby Diakhaté a mis en exergue les enjeux liés à cette initiative, insistant notamment sur la nécessité de repenser les mécanismes de redistribution des ressources : « Nous avons assisté au lancement d'une plateforme qui joue sur plusieurs registres. Le premier est économique, puisqu'il s'agit de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit une réalité », a-t-il déclaré.

Selon lui, les difficultés rencontrées dans le développement tiennent moins à un déficit de ressources qu'à leur mauvaise répartition : « Très souvent, les problèmes que nous avons ne sont pas des problèmes de ressources, mais des problèmes de redistribution des ressources », a-t-il soutenu, plaidant pour une approche plus équitable et inclusive.

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Au-delà de la dimension économique, Djiby Diakhaté a insisté sur l'importance du progrès social : « Le fond du problème, c'est l'humain. Il s'agit de savoir si le développement que nous mettons en place respecte réellement l'individu », a-t-il indiqué.

Il estime que la plateforme CHIFT offre l'opportunité de fédérer les énergies autour d'un développement partagé, tout en luttant contre les différentes formes d'exclusion : « Il y a possibilité de promouvoir un développement économique inclusif, mais aussi de créer un élan de solidarité et de bien-être », a-t-il ajouté.

L'une des spécificités de la plateforme réside dans son mode de fonctionnement, basé sur une approche ascendante : « Ce n'est pas une démarche descendante. Ici, ce sont les acteurs eux-mêmes qui définissent les orientations », a expliqué le sociologue.

Dans cette dynamique, SHIFT se veut un espace sans hiérarchie rigide : « Il n'y a pas de chef. Nous sommes dans une plateforme multipolaire où les responsabilités sont partagées », a-t-il souligné.

Présentant la plateforme, Mouhamed Pape Seyni Diakhaté, l'un des promoteurs, a mis en avant sa vocation sociale : « CHIFT est une structure à impact social, mise en place pour oeuvrer au service des populations, en cohérence avec les orientations des politiques publiques, notamment la vision Sénégal 2050 », a-t-il affirmé. Il précise que la plateforme couvre plusieurs domaines stratégiques, allant de la protection sociale à la digitalisation des mécanismes de financement

Mouhamed Diakhaté a également insisté sur l'accessibilité du dispositif : « Cette plateforme est à la portée de tous les Sénégalais, sans aucune forme de discrimination. Toutes les composantes de la nation y ont leur place », a-t-il déclaré. Il a lancé un appel à la mobilisation, invitant citoyens, institutions et acteurs économiques à rejoindre l'initiative.

À travers CHIFT, les initiateurs ambitionnent d'impulser un changement de paradigme socio-économique. En favorisant la participation de tous les acteurs et en mettant l'accent sur la redistribution et l'inclusion, la plateforme se positionne comme un levier potentiel de transformation du modèle de développement au Sénégal.