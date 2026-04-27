Tunisie: Forum National des Mathématiques et de la Logique - Pluie de médailles pour Sfax 2

La Direction régionale de l'éducation de Sfax 2 s'est distinguée par une performance exceptionnelle lors de la première édition du Forum national des jeux mathématiques et de logique. Organisée ce dimanche 26 avril 2026 à l'Université de la Manouba, cette compétition a vu les jeunes talents de la région décrocher quatre distinctions majeures.

L'excellence scientifique était au rendez-vous pour la délégation de Sfax 2 lors de ce rassemblement national dédié aux écoliers pour l'année scolaire 2025-2026. Initié par la Direction générale de l'enseignement primaire en partenariat avec la Direction régionale de la Manouba, cet événement visait à stimuler l'esprit d'analyse et de réflexion chez les plus jeunes. Les représentants de Sfax ont brillamment relevé le défi en s'imposant sur le podium national à plusieurs reprises.

En tête d'affiche de ce palmarès, la jeune Emna Cherif, élève en troisième année à l'école primaire Al-Amana, a hissé haut les couleurs de sa région en remportant le premier prix national. Son parcours sans faute lui a permis de s'adjuger la médaille d'or, faisant d'elle l'une des révélations de cette édition.

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Le succès de la délégation s'est poursuivi avec les performances remarquables de Souleimane Charfi et Fadi Ben Slima. Respectivement scolarisés à l'école primaire Zitouna Taher Krichane et à l'école Al-Amana, les deux écoliers ont chacun décroché une médaille d'argent, se classant ainsi au deuxième rang national. Cette moisson de récompenses a été complétée par Yassine Kammoun, de l'école primaire Bouziane, qui est monté sur la troisième marche du podium en remportant une médaille de bronze.

Ces quatre distinctions nationales témoignent de la vitalité pédagogique des établissements de Sfax 2 et de l'investissement des enseignants dans la promotion des sciences exactes dès le premier cycle. Ce premier forum s'achève ainsi sur une note de fierté pour la région, confirmant le potentiel prometteur de ces jeunes mathématiciens en herbe.