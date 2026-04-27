Tunisie: Fiscalité - Les dates limites pour les déclarations fiscales du mois d'avril

Le compte à rebours est lancé pour les contribuables tunisiens. Entre déclarations annuelles pour les commerçants et échéances mensuelles pour les entreprises, le calendrier fiscal de cette fin avril 2026 s'annonce chargé. Voici les dates clés pour éviter les pénalités de retard.

Aujourd'hui : Dernier délai pour l'impôt sur le revenu des commerçants

Ce lundi 27 avril 2026 marque une échéance cruciale : c'est le dernier jour pour le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu pour les commerçants. Cette obligation concerne l'ensemble des commerçants, y compris ceux soumis au régime forfaitaire. Passé ce délai, les retardataires s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Mardi 28 avril : Échéance pour les personnes morales

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Le marathon fiscal se poursuit dès demain. Le mardi 28 avril constitue la date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales qui ne sont pas légalement tenues d'effectuer leurs déclarations et paiements à distance. Une étape administrative essentielle pour la mise en conformité des sociétés non digitalisées.

Clôture de l'agenda fiscal ce jeudi

La semaine s'achèvera avec une dernière échéance majeure. L'agenda fiscal du mois d'avril sera officiellement clos ce jeudi 30 avril 2026. Ce jour représentera le dernier délai pour le dépôt de la déclaration de l'employeur (déclaration du sous-preneur), clôturant ainsi les obligations fiscales pour cette période.