Afrique du Nord: Crise au pays - Le spectre de l'infiltration terroriste

Les répercussions de l'instabilité malienne sur la région de l'Afrique du Nord commencent à susciter des craintes . Intervenant à la radio, l'expert en mouvements djihadistes, le Dr Alaya Allani a analysé la situation en soulignant que l'Algérie et la Mauritanie sont en première ligne, la Tunisie doit impérativement renforcer sa vigilance face aux nouvelles menaces transfrontalières.

L'universitaire a dressé un état des lieux préoccupant de la situation. Selon lui, si la proximité géographique place l'Algérie et la Mauritanie dans une vulnérabilité immédiate, l'absence de frontière commune ne dispense en rien la Tunisie d'une « vigilance absolue ».

Le danger pour Tunis s'inscrit dans une dynamique plus diffuse mais tout aussi réelle. L'expert souligne que le principal risque réside désormais dans l'infiltration d'éléments terroristes au sein des flux migratoires irréguliers transitant vers l'Europe. Cette menace, bien que jugée non imminente par le chercheur, pourrait gravement perturber les équilibres sécuritaires régionaux si elle n'est pas anticipée par une surveillance accrue.

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Le tableau brossé par Alaya Allani révèle un Mali en proie à un épuisement structurel profond. Depuis les années 1990, l'État malien s'embourbe dans un conflit que l'intervention militaire française n'a pas réussi à résoudre. Ce blocage historique a ouvert la voie à des mutations géopolitiques radicales, culminant avec le coup d'État de 2020. Aujourd'hui, le pays est le théâtre d'une lutte d'influence où le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, domine largement le terrain face à des organisations comme Daech ou Boko Haram, dont l'implantation demeure plus marginale.

Au-delà de l'idéologie, la crise malienne est alimentée par une convergence de facteurs explosifs. Le chercheur pointe du doigt les conflits ethniques persistants et les convoitises internationales autour des richesses du sous-sol, notamment l'or et l'uranium, qui ne font qu'attiser les tensions. Face à l'immensité d'un territoire difficilement contrôlable et malgré des lacunes logistiques évidentes, l'armée malienne tente de maintenir une présence souveraine, une tâche herculéenne selon l'expert.

L'actualité brûlante vient confirmer cette fragilité. Samedi dernier, une offensive coordonnée menée par le GSIM et les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad a visé plusieurs points stratégiques, dont la capitale Bamako et les villes de Gao et Kidal. Bien que l'état-major malien assure avoir repris le contrôle, le bilan est lourd. Dimanche, le gouvernement a officiellement confirmé l'assassinat du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Sadio Camara, abattu lors d'une attaque contre sa résidence dans la base militaire de Kati.

Ce coup porté au sommet de l'appareil sécuritaire témoigne de la volatilité extrême d'une situation qui pourrait, à tout moment, provoquer des ondes de choc majeures sur l'ensemble de l'Afrique du Nord.