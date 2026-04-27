Tunisie: Selon les calculs astronomiques, l'Aïd El Adha aure lieu à cette date

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Sarra Snoussi, responsable du pavillon Univers à la Cité des Sciences à Tunis, a apporté des précisions sur le calendrier lunaire », ce lundi 27 avril 2026. Selon les calculs astronomiques présentés, la fête de l'Aïd EL Adha devrait être célébrée le mercredi 27 mai 2026.

L'experte a précisé que l'observation du croissant lunaire annonçant le mois de Dhou al-Hijja est prévue pour le samedi 16 mai 2026. Sur la base de ces projections, le dimanche 17 mai marquerait la fin du mois de Dhou al-Qi'da, fixant ainsi le lundi 18 mai 2026 comme le premier jour du mois de Dhou al-Hijja 1447 de l'hégire.

En suivant ce calendrier prévisionnel, le jour d'Arafat, correspondant au 9 Dhou al-Hijja, tomberait le mardi 26 mai 2026, plaçant ainsi la célébration de l'Aïd El Adha le mercredi 27 mai 2026.

Cette annonce a été faite en direct sur les ondes de Mosaïque FM.

 

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