Tunisie: Journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal à l'hôpital La Rabta

Dans une démarche proactive de santé publique, l'hôpital universitaire La Rabta se mobilise ce lundi 27 avril pour une vaste campagne de sensibilisation consacrée à l'importance du dépistage précoce du cancer colorectal. Cette initiative s'inscrit au coeur des efforts nationaux visant à renforcer la prévention contre les pathologies cancéreuses.

Selon un communiqué officiel diffusé par la Faculté de Médecine de Tunis, cet événement se déroulera de 10 heures à 15 heures au sein du service de gastro-entérologie de l'établissement. L'objectif est clair : apporter une expertise médicale de proximité en présentant au public les mécanismes de dépistage ainsi que les gestes de prévention essentiels.

Cette campagne ambitionne de démocratiser l'information médicale et d'inciter les citoyens, tout particulièrement les profils les plus exposés, à recourir aux examens périodiques. Une détection rapide est en effet le levier principal pour accroître les chances de guérison et garantir une prise en charge thérapeutique optimale.

Les données épidémiologiques récentes soulignent l'urgence de cette mobilisation. Le cancer colorectal occupe désormais la deuxième place des cancers les plus fréquents en Tunisie avec 2 300 nouveaux cas diagnostiqués chez les hommes et 1 940 chez les femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À titre de comparaison, le bilan de l'année 2024 révèle que le cancer du sein demeure le plus répandu chez les femmes avec environ 4 400 nouveaux cas, tandis que le cancer du poumon arrive en tête chez les hommes avec près de 3 000 cas recensés.