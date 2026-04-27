Tunisie: Météo - Les températures vont grimper à partir de jeudi prochain

Les conditions météorologiques en Tunisie s'apprêtent à connaître une mutation significative en cette fin de semaine. Selon les dernières prévisions de l'Institut National de la Météorologie, une hausse graduelle des températures est attendue à partir de ce mercredi, pour culminer le jeudi 30 avril avec un ressenti aux allures estivales sur l'ensemble du territoire.

Cette remontée du mercure est portée par des vents de secteur Sud qui ramèneront des masses d'air chaud sur le pays. Dès jeudi, les maximales devraient osciller entre 32 et 34 degrés dans les régions intérieures et le Sud, tandis que les zones côtières bénéficieront d'un climat légèrement plus tempéré, tout en restant au-dessus des normales saisonnières.

En plus de la chaleur, une attention particulière est portée à l'indice UV qui devrait atteindre des niveaux très élevés, culminant à 8 sur une échelle de 11. Cette intensité du rayonnement solaire impose une vigilance accrue lors des activités en extérieur, notamment entre 11 heures et 15 heures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les services de météorologie recommandent aux citoyens de s'hydrater régulièrement et de limiter l'exposition directe au soleil, particulièrement pour les personnes vulnérables et les enfants. Ce pic de chaleur printanier devrait se maintenir jusqu'à vendredi avant une légère stabilisation prévue pour le week-end.