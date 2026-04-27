Tunisie: Taxis - Nouvelle tarification attendue

La grève prévue ce lundi dans le secteur du transport public non régulier a été suspendue à la suite d'un accord conclu entre les différentes parties concernées, ouvrant la voie à une révision prochaine de la tarification des taxis individuels.

Invité ce lundi 27 avril 2026 sur les ondes de Mosaïque FM, Ali Turkiya, trésorier de la Chambre syndicale nationale des propriétaires de taxis individuels, a indiqué que cette décision intervient après des avancées sur plusieurs dossiers jugés prioritaires par les professionnels du secteur.

Il a précisé qu'une nouvelle tarification sera arrêtée au cours du mois de juin prochain, tandis que les autres dossiers professionnels encore en suspens devraient être tranchés d'ici la fin du mois d'août.

Ali Turkiya a qualifié cet accord de concession importante consentie par les professionnels, soulignant que la suspension du mouvement de grève a été décidée malgré certaines réserves exprimées par la base syndicale.

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De son côté, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) avait annoncé, dans un communiqué publié tard dans la soirée de dimanche, la suspension de la grève prévue dans les secteurs du transport public non régulier de personnes.

L'organisation patronale a expliqué que cette issue résulte de l'intervention de son président, en coordination avec la Fédération nationale du transport et les structures syndicales concernées.

Selon le communiqué, des engagements explicites ont été pris pour examiner les points restés en suspens et non encore appliqués, avec une échéance fixée au 31 août 2026.

Le dossier de la révision tarifaire sera, quant à lui, examiné en concertation avec les représentants du secteur durant le mois de juin, alors qu'une précédente promesse prévoyait son application avant la fin du mois de mars 2026.