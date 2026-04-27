Sénégal: West african energy - Senelec annonce avoir acquis la totalité des actions

Senelec informe l'opinion publique nationale et internationale de la finalisation de l'acquisition de la totalité des actions de West African Energy (Wae), portant ainsi sa participation à 100 % du capital.

Dans un communiqué de presse, la société nationale d'électricité soutient que cette opération majeure s'inscrit dans une démarche stratégique visant à sécuriser et accélérer la mise en service de la centrale électrique de 360 MW, infrastructure essentielle représentant près de 25 % de la demande nationale en électricité.

Selon Senelec, le projet Wae constitue une avancée importante pour le secteur énergétique sénégalais à plusieurs titres. Il s'agit de la première centrale d'envergure initiée par des investisseurs nationaux ; une contribution significative à l'indépendance énergétique ; un appui déterminant à la transition vers une production électrique à base de gaz naturel, moins carbonée.

«Face aux difficultés rencontrées dans la gouvernance du projet, notamment un différend entre actionnaires ayant entraîné la suspension des financements et un ralentissement des travaux, l'État du Sénégal a joué un rôle central », renseigne Senelec.

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Sous l'impulsion du Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines qui a pris en main ce dossier depuis mai 2024, et à travers le pilote et les orientations directes du Premier Ministre, une action coordonnée a permis la médiation et la résolution du conflit entre actionnaires ; la sécurisation des financements nécessaires à la poursuite du projet ; la stabilisation du cadre de gouvernance ; l'accompagnement de Senelec dans la reprise intégrale du projet.

Cette mobilisation, explique-t-on, a permis d'éviter des retards critiques et de préserver un projet stratégique pour le pays.

Les principales étapes franchies incluent la mise en service du cycle ouvert ; la première synchronisation au réseau national le 11 avril 2025 ; la mise en exploitation progressive des turbines à leur puissance contractuelle (127 MW chacune) ; le transfert à l'équipe d'exploitation déjà effectif.

Senelec indique que l'achèvement complet, en cycle combiné, sera finalisé avec l'approvisionnement en gaz. Un levier stratégique pour la souveraineté énergétique. Cette acquisition permettra à Senelec de renforcer durablement ses capacités de production ; soutenir la stratégie nationale Gas-to-Power ; contribuer aux objectifs de l'Agenda Sénégal 2050 ; sécuriser l'approvisionnement électrique à court et moyen terme.

Dans sa nouvelle configuration, a fait savoir Senelec, Wae fera l'objet d'une réorganisation de sa gouvernance afin d'assurer une conformité stricte aux engagements vis-à-vis des partenaires financiers ; une représentation adéquate de l'État et des bailleurs au sein du Conseil d'administration ; une gestion optimisée et durable de l'actif.

À travers cette opération, Senelec confirme son rôle central dans la transformation du secteur énergétique national et réaffirme son engagement en faveur d'un accès durable, fiable et compétitif à l'électricité pour tous.