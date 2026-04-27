Sénégal: Tambacounda - Le Directeur général des Douanes échange avec les acteurs économiques

27 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Directeur général des Douanes a clôturé la deuxième journée de sa tournée au Sud-est par une rencontre d'échanges avec les acteurs économiques de la Région de Tamba.

Selon un communiqué de presse, au menu des débats, le renforcement du partenariat avec les acteurs, notamment les opérateurs économiques locaux. Cet échange direct, renseigne la même source, a permis de concilier les impératifs de mobilisation des recettes budgétaires avec les besoins de facilitation des échanges indispensables au développement local.

Le Président de la Chambre de commerce et les centrales syndicales ont salué l'approche participative de l'administration des Douanes, tout en sollicitant un accompagnement continu afin d'optimiser la rentabilité de leurs activités.

De leur côté, les transporteurs ont magnifié la disponibilité des chefs locaux du service public des Douanes et plaidé pour une simplification des contrôles routiers afin de fluidifier le transport des marchandises.

Pour sa part, le Directeur général a pris l'engagement d'améliorer l'offre de service et réaffirmé sa volonté de bâtir une Douane moderne, toujours à l'écoute de ses partenaires.

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