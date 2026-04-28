Afrique: Génétique - La Sénégalaise Rokhaya Ndiaye Diallo reçoit le prix HUGO Afrique 2026

Dakar — L'universitaire sénégalaise Rokhaya Ndiaye Diallo a reçu le prix HUGO Afrique 2026, décerné par l'Organisation du génome humain, en récompense de ses travaux de recherche et de son "engagement constant" pour le développement de la génétique humaine au Sénégal, a-t-on appris des services de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

La présidente de la Société sénégalaise de génétique humaine (S2GH) a été distinguée lors du congrès annuel de la Human Genome Organisation (HUGO) - Organisation du génome humain, tenu du 21 au 24 avril à Athènes, en Grèce, précise l'université publique dakaroise sur ses comptes sociaux.

"Cette récompense salue l'excellence de ses travaux de recherche ainsi que son engagement constant pour le développement de la génétique humaine au Sénégal", rapporte la même source.

Spécialiste de génétique humaine à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPOS) de l'Université de Dakar, professeur Rokhaya Ndiaye Diallo s'est dite "profondément honorée" de recevoir ce Prix HUGO Afrique.

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"Cette distinction revêt une grande importance à mes yeux. Elle reflète non seulement mon parcours personnel, mais aussi les efforts collectifs, la résilience et le talent dont fait preuve l'Afrique pour faire progresser la génomique humaine, la collaboration et l'impact sur la santé mondiale", a-t-elle déclaré sur sa page LinkedIN.

"Je suis sincèrement reconnaissante à HUGO pour cette distinction, ainsi qu'à tous les mentors, collègues, collaborateurs et institutions qui ont soutenu mon travail et y ont cru au fil des ans. Ce prix renforce mon engagement à continuer de contribuer, d'encadrer et de jeter des ponts qui donneront les moyens d'agir aux générations futures", ajoute-t-elle.

L'Organisation du génome humain (The Human Genome Organisation), ou HUGO, est une structure internationale fondée en 1988 pour coordonner le Projet Génome humain, dont la mission est de séquencer totalement le génome de l'être humain.

L'organisation a aussi été créée pour favoriser la collaboration entre les scientifiques travaillant sur le génome dans le monde entier.