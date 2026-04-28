Sénégal: Le Sénégal devient champion d'Afrique de la statistique, selon la Banque mondiale

Dakar — Le Sénégal est le champion d'Afrique de la statistique, annonce la Banque mondiale, lundi 27 avril, au terme d'un classement des systèmes statistiques nationaux (SSN) de 188 pays, qui concentrent plus de 99 % de la population mondiale.

Le classement a été établi dans le cadre de la mise à jour des indicateurs de performance statistique (IPS) de cette institution financière.

Elle affirme avoir évalué la qualité des systèmes statistiques nationaux de 188 économies couvrant plus de 99 % de la population mondiale.

"Pour la dernière année sous revue (2024), le Sénégal se hisse à la première place en Afrique, avec une note de 81,4 points sur 100, devant l'Afrique du Sud (81,3), l'Île Maurice (80,4) et l'Égypte (78,1)", annonce la Banque mondiale dans un communiqué.

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Elle rappelle que le Sénégal avait occupé la quatrième place en 2023 et en 2022, derrière les trois pays cités ci-dessus.

C'est "une performance remarquable, qui confirme les progrès accomplis par le système statistique national", affirme le communiqué.

Il explique que "les IPS constituent un cadre de référence international pour l'évaluation des systèmes statistiques nationaux".

"Publiés chaque année par la Banque mondiale, ils mesurent la maturité et l'efficacité de ces systèmes, selon cinq principaux piliers : l'utilisation des données, l'accès et la diffusion des données, les produits statistiques, les sources de données et l'infrastructure de données", écrit l'institution financière.

Elle explique que le résultat obtenu "reflète l'engagement de l'État du Sénégal en faveur d'une statistique publique de qualité, ouverte et au service du développement".

"Il démontre en outre que la rigueur méthodologique et l'investissement dans les appareils statistiques constituent de véritables leviers de souveraineté", ajoute la Banque mondiale.

"Fort de cette reconnaissance internationale, note-t-elle, le Sénégal entend consolider ses acquis statistiques, notamment à travers le renforcement des capacités des producteurs de données, la régularité et l'élargissement de la couverture des enquêtes nationales, l'exploitation plus accrue des sources administratives et l'intégration des nouvelles technologies dans la collecte et la diffusion de l'information statistique."

Le communiqué signale que "cette distinction, qui coïncide avec les vingt ans de l'ANSD et de la réforme du SSN, symbolise des décennies d'engagement, d'innovation et de leadership au service de la donnée et du développement".

La Norvège domine le classement mondial, dont le Sénégal occupe la 60e place.