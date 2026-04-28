Sénégal: Vernissage de l'exposition « Ousmane Sow, intemporel » - Dakar célèbre un génie universel

Dakar s'est animée le vendredi 24 avril 2026 au rythme de l'art et de la mémoire, à l'occasion de l'exposition « Ousmane Sow, intemporel », consacrée à l'un des plus grands sculpteurs africains, Ousmane Sow. Organisée par le Musée des Civilisations Noires (MCN), la cérémonie a réuni un parterre prestigieux composé d'autorités étatiques, d'acteurs culturels, d'universitaires, d'artistes et de membres du corps diplomatique, venus nombreux célébrer le retour symbolique de l'artiste dans son pays natal.

La rencontre s'est tenue en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), Amadou Ba, accompagné du Secrétaire d'État à la Culture et aux Industries créatives, Dr Bacary Sarr. Tous deux ont salué une initiative inscrite dans la dynamique de valorisation du patrimoine culturel sénégalais.

Dans son allocution, le directeur général du MCN, Mouhamed Abdallah Ly, a souligné la portée symbolique et intellectuelle de l'exposition. Selon lui, l'oeuvre d'Ousmane Sow dépasse la simple esthétique pour s'inscrire dans une démarche de réhabilitation de la dignité et de la mémoire des peuples. « Il est de ces artistes rares qui modifient la manière dont un peuple se regarde lui-même », a-t-il affirmé, mettant en exergue la dimension universelle et intemporelle des sculptures.

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L'objectif est de permettre au peuple sénégalais, et plus largement africain, de s'approprier une oeuvre qui dit la dignité, la lutte, la noblesse et la puissance des civilisations noires. Derrière chaque muscle saillant, chaque posture grave des séries Nuba, Peul ou Zoulou, c'est un plaidoyer pour le redressement du regard porté sur soi-même.

Trois ans pour une oeuvre, un pari sur la transmission

L'exposition « Ousmane Sow, Intemporel » ne sera pas une cimaise éphémère. Pendant trois ans, le MCN proposera des programmes de médiation, des visites pédagogiques, des rencontres scientifiques, des ateliers pour la jeunesse et des débats sur l'art, le corps, la mémoire et la dignité. Comme l'a dit Mouhamed Abdallah Ly : « Une grande oeuvre ne se regarde pas une seule fois. Elle se revisite, elle se relit, elle se resémantise avec le temps ». À travers ses séries emblématiques Nuba, Masaï, Zoulou ou encore ses figures historiques comme Toussaint Louverture ou Nelson Mandela, Ousmane Sow impose une vision artistique qui transcende les frontières et interroge l'histoire, la liberté et la condition humaine.

Un retour chargé d'émotion et de sens

Très émue, la fille de l'artiste, Marina Sow, a exprimé la fierté de la famille de voir les oeuvres intégrées au MCN pour une durée exceptionnelle de trois ans. Un choix mûrement réfléchi, motivé par la volonté d'ancrer l'oeuvre au Sénégal et en Afrique.

« Nous avons voulu respecter ce que notre père aurait souhaité, que ses oeuvres restent ici, sur sa terre natale », a-t-elle confié. Elle a également insisté sur l'importance pédagogique de cette exposition, appelée à renforcer la connaissance de l'artiste auprès des jeunes générations. « Quand on a dû fermer la maison Ousmane Sow après huit ans, la question s'est posée. Qu'aurait-il fait ? Il aurait détesté que ses oeuvres quittent le Sénégal. C'est alors que le dialogue avec le MCN a abouti, séduit par le travail de pédagogie annoncé. L'artiste, académicien reconnu mondialement, était paradoxalement méconnu de ses propres compatriotes. Cette exposition vient combler un vide mémoriel et pédagogique.

Un engagement fort de l'État et de ses partenaires

Le ministre Amadou Ba a, salué « un grand jour pour le Sénégal et pour le monde de l'art », tout en mettant en lumière le rôle déterminant des plus hautes autorités de l'État, notamment le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. Ces derniers, a-t-il rappelé, n'ont ménagé aucun effort pour assurer la tenue de cette exposition, symbole d'une nouvelle ambition culturelle nationale.

Le soutien institutionnel s'est accompagné d'un engagement significatif du secteur privé. La compagnie d'assurance AXA a notamment joué un rôle clé en assurant les oeuvres, une condition essentielle à leur exposition. Une implication saluée comme un modèle de partenariat public-privé dans le domaine culturel.

La Primature a non seulement béni l'initiative, mais a financé l'intégralité des impressions (panneaux, cartels, lettrage au sol) ainsi que l'animation culturelle du vernissage. Le ministère de la Culture a également apporté un soutien financier décisif. Ce faisant, l'État du Sénégal affiche sa nouvelle politique culturelle : plus question de laisser notre génie créatif s'exporter sans laisser de traces chez nous.

Un hommage appuyé a été rendu à Béatrice Soulé, commissaire, curatrice et scénographe, saluée pour son « incroyable travail de mise en relation et de scénographie ». Les partenaires privés n'ont pas été en reste : AXA, CGL EIFFAGE, Air France, la Collection JOM et des médias comme France 24, RFI ou Seneplus ont accompagné le projet. La participation d'AXA a été particulièrement significative. C'est la compagnie qui a assuré les oeuvres, garantissant leur présence à Dakar, comme l'a rappelé le ministre : « N'eût été les garanties d'assurance données par AXXA, ces oeuvres n'auraient pas pu venir ici. »

Entre ambitions culturelles et défis structurels

Au-delà de la célébration artistique, ce vernissage a mis en lumière les défis du secteur culturel sénégalais. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de repenser les mécanismes de financement de l'art, en impliquant davantage le secteur privé et en développant le mécénat.

L'exposition « Ousmane Sow, intemporel », prévue pour durer trois ans une durée exceptionnelle s'inscrit ainsi dans une vision à long terme. Elle ambitionne de faire du MCN un véritable centre de production de savoirs, avec des programmes de médiation, des rencontres scientifiques et des activités pédagogiques.

Dakar, capitale culturelle en devenir

Cette exposition pose-t-elle pas la question du positionnement de Dakar comme capitale culturelle africaine ? Pour la famille de l'artiste comme pour les autorités, il s'agit de la réappropriation du patrimoine et de la valorisation des créateurs locaux.

A l'issue de la cérémonie le directeur général du Mussée des Civilisations Noires, le Dr Abbdallah Ly a procédé à la signature d'une convention de partenariat avec la société d'assurance AXA