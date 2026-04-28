Huit ans après Ouagadougou, Paris amorce une inflexion stratégique, mais la dette mémorielle et diplomatique demeure ouverte.

Le vote par l'Assemblée nationale française d'un projet de loi facilitant la restitution des biens culturels africains marque une évolution majeure dans les relations entre la France et le continent noir. Héritage direct du discours prononcé en 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le président Emmanuel Macron, cette réforme vise à sortir d'un système longtemps paralysé par le principe d'inaliénabilité des collections publiques.

Jusqu'ici, chaque restitution nécessitait une loi spécifique, transformant un enjeu historique en processus politique lent et incertain. Le nouveau texte introduit une procédure administrative permettant le déclassement des oeuvres acquises illicitement entre 1815 et 1972, en référence au cadre fixé par l'Unesco. Cette évolution juridique constitue une rupture : elle industrialise potentiellement les restitutions, tout en conservant un double verrou scientifique et parlementaire.

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Sur le plan géopolitique, cette loi dépasse la seule question patrimoniale. Elle s'inscrit dans une stratégie de repositionnement de la France en Afrique, dans un contexte de concurrence accrue avec d'autres puissances ( Chine, Turquie, Russie ) et de défiance croissante envers l'ancienne puissance coloniale. Restituer, c'est ici reconquérir de l'influence par le symbolique, dans une logique de « soft power réparateur ». Mais les limites sont évidentes.

Le texte ne précise ni le volume des restitutions ni leur calendrier. À ce jour, les retours restent marginaux : vingt-six oeuvres du trésor d'Abomey au Bénin, le sabre d'El Hadj Omar Tall au Sénégal, ou encore le tambour Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire. Face à des milliers d'objets conservés dans les musées français, le décalage demeure significatif. Les tensions politiques internes traduisent cette ambivalence. Certains dénoncent une logique de « repentance », d'autres regrettent l'absence même du terme « colonisation » dans le texte. Cette bataille sémantique révèle un enjeu plus profond : celui du récit historique que la France souhaite assumer - ou éviter.

Pour les États africains, l'enjeu est double : récupérer des biens, mais surtout reconstruire une souveraineté culturelle et éducative. Comme l'a souligné la ministre de la Culture, ces restitutions visent aussi à permettre aux jeunes générations de se réapproprier leur histoire. Elles deviennent ainsi un levier de développement, de diplomatie culturelle et d'intelligence économique.

Enfin, cette loi s'inscrit dans une dynamique européenne plus large. La Belgique ou les Pays-Bas ont engagé des démarches similaires, signe que la question patrimoniale devient un terrain structurant des relations Nord-Sud. En définitive, la France n'efface pas une dette : elle commence à en reconnaître l'existence. Entre geste politique, contrainte juridique et calcul stratégique, la restitution des oeuvres africaines ouvre une nouvelle phase des relations internationales, où mémoire et puissance se redéfinissent conjointement.