Tunisie: Le géoparc Dahar rejoint officiellement le Réseau mondial des géoparcs de l'Unesco

L'ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Dhia Khaled, a reçu, lundi, le certificat officiel d'adhésion du géoparc Dahar au Réseau mondial des géoparcs de l'Unesco.

Cet évènement s'est déroulé lors d'une cérémonie officielle organisée par le Conseil des géoparcs mondiaux, en présence d'une délégation tunisienne composée de représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et de l'Office national des mines, ainsi que des représentants de 11 autres géoparcs ayant obtenu la même labellisation au titre de l'année 2026.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Dhia Khaled a exprimé ses remerciements au Conseil des géoparcs mondiaux et au Conseil exécutif de l'Unesco pour la décision d'inscrire Dahar au réseau mondial, saluant les efforts déployés par les différentes parties prenantes tunisiennes aux niveaux national et régional pour l'élaboration du dossier de candidature.

Il a également mis en valeur le rôle pionnier que jouent les collectivités locales et les composantes de la société civile dans la concrétisation du projet sur le terrain et la garantie de son succès.

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Cette inscription constitue une reconnaissance internationale des efforts consentis par la Tunisie en matière de préservation de son patrimoine géologique et culturel, et traduit son engagement à protéger et à valoriser ce patrimoine national selon des approches durables garantissant sa bonne gestion et sa préservation.

Il est prévu que l'inscription du Géoparc Dahar au réseau mondial ouvre de nouvelles perspectives pour le soutien au développement local dans la région, à travers la promotion du tourisme responsable, l'encouragement des initiatives individuelles et le renforcement des capacités en matière d'exploitation durable des ressources naturelles et culturelles.

Le géoparc Dahar recèle des paysages naturels pittoresques et de formations géologiques dont l'histoire remonte à plus de 250 millions d'années.

Ce classement revêt une importance particulière puisque Dahar est le premier géoparc du genre en Tunisie et le troisième à l'échelle du continent africain, ce qui lui confère une dimension symbolique et scientifique de grande importance.