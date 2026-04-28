Dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, affiche des performances solides et confirme la robustesse de son modèle.

À l'occasion d'un briefing média tenu le 27 avril 2026 depuis Le Caire, son Vice-président exécutif principal, Denys Denya, a apporté des éclairages sur les résultats de l'institution et ses perspectives pour l'année en cours.

Des performances tirées par les activités de base

Interrogé sur les performances enregistrées en 2025, Denys Denya a tenu à dissiper toute ambiguïté : la quasi-totalité des revenus de la banque provient de ses activités fondamentales. « Nous n'avons enregistré aucun gain exceptionnel », a-t-il insisté, précisant que 92 % des revenus sont issus des intérêts générés par le financement du commerce et des projets. Les revenus non liés au financement, notamment les commissions sur lettres de crédit et garanties, ne représentent que 9 %. Une structuration qui, selon lui, témoigne de la solidité et de la durabilité du modèle économique d'Afreximbank.

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Face aux crises qui affectent les économies africaines, la banque déploie une palette complète d'instruments, allant des garanties aux lignes de financement, en passant par les lettres de crédit. L'objectif est de soutenir les pays fortement dépendants des importations, confrontés à des coûts élevés et à des conditions commerciales souvent contraignantes. À ce titre, Afreximbank collabore étroitement avec les institutions financières africaines pour renforcer leur capacité à émettre des lettres de crédit de grande valeur, tout en assouplissant les conditions de paiement dans un contexte perturbé par les tensions au niveau du détroit d'Ormuz.

Énergie, industrialisation et soutien aux économies locales

Dans une logique de réduction de la dépendance énergétique, la banque s'implique également dans le financement de raffineries en Afrique, notamment au Nigeria et en Angola. Ce choix stratégique vise à promouvoir l'autosuffisance énergétique du continent et à limiter les importations coûteuses de produits pétroliers raffinés.

Au-delà des agrégats macroéconomiques, Denys Denya a insisté sur l'impact concret des interventions de la banque sur les populations. Au Nigeria, par exemple, Afreximbank travaille avec le groupe Dangote pour favoriser les transactions en monnaie locale, le naira, tant pour l'approvisionnement en brut que pour la distribution des produits raffinés. L'institution soutient par ailleurs les petites et moyennes entreprises à travers des mécanismes de financement et de renforcement des capacités, tout en facilitant les paiements entre grandes entreprises et fournisseurs, contribuant ainsi à la création d'emplois.

S'agissant du secteur pétrolier et gazier, la hausse des prêts s'explique par la montée en puissance de projets structurants comme la raffinerie Dangote, sans pour autant signifier un désengagement vis-à-vis du secteur financier. Parallèlement, le programme de réponse à la crise suscite un intérêt croissant, notamment en Afrique de l'Est, avec l'adhésion de pays comme le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie.

Intégration africaine et confiance des investisseurs

Pour améliorer la distribution de carburant et réduire les coûts, Afreximbank a mis en place une facilité de 3 milliards de dollars dédiée au commerce intra-africain. Des projets d'infrastructures, tels que la construction de dépôts de stockage en Namibie ou le développement de pipelines régionaux, sont également en cours pour renforcer l'intégration énergétique du continent.

Concernant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Denys Denya s'est montré optimiste, tout en reconnaissant les défis liés aux infrastructures et à la capacité de production. Il a réaffirmé l'engagement de la banque à soutenir des initiatives structurantes comme le système panafricain de paiement et les fonds dédiés au développement des exportations.

Enfin, la confiance des investisseurs demeure un atout majeur pour Afreximbank. Grâce à la cohérence de sa stratégie et à des initiatives innovantes telles qu'AfrexInsure, PAPSS ou FEDA, l'institution a réussi à mobiliser 300 millions de dollars de nouveaux capitaux propres en 2025, consolidant ainsi sa position de partenaire clé du développement économique africain.

À travers ces résultats et ces perspectives, Afreximbank confirme son rôle central dans la transformation économique du continent, en misant sur des solutions durables et adaptées aux réalités africaines.