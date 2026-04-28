Afrique: Lutte - Kinshasa accueillera les Championnats d'Afrique 2027

27 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC est désignée pays organisateur de la 41e édition des Championnats d'Afrique de Lutte en 2027.

La décision a été entérinée lors de l'Assemblée générale de l'Union mondiale de lutte pour l'Afrique (UWW-Africa), tenue dimanche 26 avril à Alexandrie, en Égypte, en présence des représentants de plus de quarante fédérations africaines.

Cette désignation, consignée dans le procès-verbal de la session, intervient après l'adoption des rapports moral, financier et technique de l'exercice écoulé.

Elle marque un moment important pour le sport congolais et traduit la confiance renouvelée des instances continentales et internationales envers la RDC.

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Le choix de Kinshasa a bénéficié du soutien du président de la Fédération internationale de lutte (United World Wrestling), Nenad Lalovic, qui s'est engagé à accompagner la RDC tout au long du processus d'organisation afin de garantir le succès de l'événement.

Pour le président de la Fédération congolaise de lutte associée, Éric Kinzambie, cette confirmation officielle impose désormais un travail rigoureux et méthodique.

« Il ne s'agissait pas seulement d'un courrier, mais il fallait que cette décision soit actée dans le procès-verbal de l'Assemblée générale. Nous avons une année devant nous pour nous organiser. Dès notre retour à Kinshasa, un comité d'organisation sera mis en place afin de préparer cet événement dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Pour relever ce défi, la RDC compte s'appuyer sur les infrastructures sportives modernes héritées des IXe Jeux de la Francophonie, qui constituent un atout majeur pour l'organisation de grandes compétitions internationales.

Prévue pour 2027, cette édition des Championnats d'Afrique de lutte sera une première pour l'Afrique subsaharienne.

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