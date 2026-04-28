Afrique: Baisse des financements extérieurs - Le PEV prône la souveraineté vaccinale sur le continent

Dakar — Le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), insistant sur la dimension souveraine de la vaccination, a appelé les États africains à assurer eux-mêmes le financement des vaccins, notamment pour leurs enfants, dans un contexte de diminution des ressources budgétaires allouées par les partenaires.

"La vaccination des enfants ne doit pas être délaissée aux partenaires ou bien assujettie à leur aide. Il s'agit d'un problème de souveraineté. Il faut garantir les fonds pour l'achat des vaccins, parce que sans vaccins pas de vaccination", a ainsi déclaré le docteur Ousmane Badiane.

Il s'exprimait dans une interview accordée à l'Agence de presse de sénégalaise (APS) dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination commémorée du 24 au 30 avril placée sous le thème "Pour chaque génération, les vaccins agissent".

Selon le coordonnateur du PEV, il revient à l'État de mettre en place des mécanismes pour renforcer la ligne budgétaire et faciliter la mobilisation des ressources, afin d'assurer la disponibilité des vaccins.

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"Si tel n'est pas le cas, le risque est d'avoir des ruptures de vaccins. Et si cela arrive, nous allons tout droit vers des épidémies de maladies évitables par la vaccination", a-t-il prévenu.

Au cours de l'interview, le docteur Ousmane Badiane a toutefois souligné que l'Etat du Sénégal met beaucoup de moyens dans le PEV, mais que ces moyens sont encore insuffisants et installent les pouvoirs publics dans une "grande dépendance" vis-à-vis des partenaires, notamment de GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, qui co-finance les nouveaux vaccin et appuie le renforcement des systèmes de santé" dans les pays à faible revenu.

"Nous avons également d'autres partenaires techniques et financiers, comme l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF", a-t-il ajouté.

"Nous sommes dans un contexte de baisse des aides internationales, qui peuvent s'élever. jusqu'à 30% par rapport aux années précédentes. Ce qui pose un problème de disponibilité des moyens", a relevé le médecin.

Face à ce constat, il estime que "les Etats doivent faire des efforts pour compenser ces déficits en augmentant les ressources allouées à leur programme de vaccination, mais pour surtout arriver à pérenniser ce financement sur fonds propres".

"Nous adressons la question de la pérennisation des financements avec l'augmentation du financement domestique, afin de renforcer la logistique, aussi bien la chaine de froid que la logistique roulante par la mise en place d'un plan de maintenance efficace de pérennisation et de gestion de tous ces équipements mis à la disposition du PEV", a plaidé le coordonnateur du PEV.