Afrique Centrale: L'Assemblée nationale approuve le partenariat avec les États-Unis et l'accord de paix RDC-Rwanda

En République démocratique du Congo (RDC), l'Assemblée nationale a approuvé lundi 27 avril les deux accords majeurs signés l'an dernier par le président Félix Tshisekedi : l'accord de paix avec le Rwanda et le partenariat économique avec les États-Unis autour des minerais et de la sécurité. Une ratification attendue après la polémique née de leur signature avant le vote des élus.

Les deux textes ont été approuvés sans débat de fond ni amendement. Selon la commission mixte chargée de les examiner, la procédure est habituelle : les députés ne se prononcent que sur les projets de loi transmis par le gouvernement, pas sur le fond. À la place d'éventuelles modifications, ce sont les recommandations du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, qui ont été présentées en séance.

Concernant l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, il est demandé d'accélérer l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investisseurs, de mieux sensibiliser la population au contenu du partenariat et de créer un groupe de travail chargé du suivi.

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S'agissant de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale recommande de revoir le CONOPS, le plan des opérations conjointes, avec un nouveau calendrier. L'autre point sensible, c'est la mise en place d'un mécanisme de contrôle avant toute intégration d'anciens combattants issus de groupes armés dans l'armée régulière. Le texte doit désormais être transmis au Sénat pour une seconde lecture.