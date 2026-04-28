Afrique du Sud: Un texte sur l'intelligence artificielle retiré pour des données générées par IA

En Afrique du Sud, le gouvernement travaille sur la marche à suivre pour positionner le pays comme leader des technologies liées à l'intelligence artificielle, tout en prenant en compte les risques, notamment éthiques, qui entourent de tels outils. Un texte était présenté au public, depuis le 10 avril, mais il a dû être retiré, car il contenait lui-même de fausses références très probablement générées par des algorithmes.

Le document était censé donner une direction aux pouvoirs publics en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), des façons de soutenir son développement, et pour poser les bases de sa régulation, avec la création d'une commission nationale ou encore d'un comité d'éthique. Sauf que le ministre des Communications et des Technologies numériques a dû le retirer, dimanche, lorsqu'il est apparu que plusieurs sources académiques totalement fictives se sont glissées dans le texte.

Solly Malatsi a indiqué dans un communiqué que l'explication la plus plausible pour ces erreurs était que des données générées par une IA avaient été incluses sans avoir fait l'objet d'une vérification appropriée. Elles sont probablement le fruit d'une hallucination de l'outil utilisé, soit des informations inventées.

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« Ces manquements ne sont pas juste un simple problème technique », a précisé le ministre, « ils compromettent l'intégrité et la crédibilité de ce projet de politique ». L'incident devrait servir, selon lui, de leçon « d'humilité », et illustre en tout cas comment ces réflexions menées autour de l'IA sont essentielles.