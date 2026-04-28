Tunisie: Le journaliste Zied el-Heni arrêté pour «délit d'outrage à magistrat»

28 Avril 2026
Radio France Internationale

Connu pour ses critiques virulentes à l'égard de la politique du président Kais Saïed, le journaliste tunisien Zied el-Heni a été arrêté et placé en détention, vendredi 24 avril, après la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre pour « délit d'outrage à magistrat ». Celui-ci se voit reproché une publication sur Facebook dans laquelle il s'en prend à une décision de justice concernant l'un de ses confrères.

Un nouveau journaliste incarcéré en Tunisie. À la suite d'une publication sur Facebook dans laquelle Zied el-Heni critiquait une décision de justice concernant l'un de ses confrères, la justice tunisienne a émis un mandat d'arrêt à son encontre pour « délit d'outrage à magistrat » et celui-ci a été arrêté, vendredi 24 avril.

Dans un virulent message dénonçant un jugement rendu contre le journaliste Khalifa el-Kasmi et un agent de sécurité, Abdel Aziz el-Chamkhi, Zied el-Heni avait écrit que le premier avait « passé trois ans en prison, tandis que [le second était] décédé en détention, et que la Cour de cassation [avait] ensuite acquitté les deux hommes ».

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Zied el-Heni a été interpellé en vertu de l'article 86 de la très controversée loi sur la télécommunication selon laquelle « quiconque insulte intentionnellement autrui par le biais du réseau public de télécommunications est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à deux ans et d'une amende ».

À la suite de son arrestation, l'Union nationale des journalistes tunisiens a condamné « la politique de censure et d'atteinte au principe de la liberté d'expression, notamment dans le domaine numérique », alors qu'à plusieurs reprises déjà, de nombreuses organisations de défense des droits humains - locales et internationales - ont accusé les autorités tunisiennes de restreindre la liberté d'expression et de persécuter les journalistes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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