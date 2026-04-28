Tunisie/UIT - Vers un renforcement de la coopération numérique à Genève

Le ministre des Technologies de la Communication, Sofiane Hemissi, s'est entretenu ce lundi 27 avril 2026 à Genève avec la Secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin.

Cette rencontre s'est tenue en marge de sa participation, sur instruction du président de la République, à la réunion ministérielle des États membres du Conseil de l'UIT.

Une relation bilatérale solide

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L'entretien a permis de souligner la solidité des relations entre la Tunisie et l'UIT et d'explorer les pistes de développement pour la période à venir. À cette occasion, le ministre a salué les résultats de la récente visite de la Secrétaire générale en Tunisie début décembre dernier, lors de sa participation à la réunion de haut niveau du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20), au cours de laquelle elle avait été reçue par le chef de l'État.

Le numérique au cœur du plan de développement 2026-2030

Sofiane Hemissi a réaffirmé l'importance que la Tunisie accorde au renforcement de sa coopération avec l'UIT. Cette ambition s'inscrit dans la volonté du pays de concrétiser une transformation numérique inclusive, centrée sur le citoyen et faisant de la technologie un levier de développement économique équitable et d'intégration sociale.

Le ministre a précisé que la transition digitale constitue l'un des piliers du Plan de développement 2026-2030. Les priorités affichées incluent la garantie d'un accès universel et équitable aux technologies, le développement des compétences numériques ainsi que l'exploitation des opportunités offertes par l'intelligence artificielle (IA), notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la formation, tout en soutenant l'autonomisation des jeunes et des femmes.

La Tunisie comme hub régional d'innovation

Le ministre a également mis en avant la volonté de la Tunisie de consolider sa position de centre régional pour l'innovation numérique. Il a plaidé pour une gouvernance responsable de l'IA, s'appuyant sur les compétences tunisiennes pour favoriser un parcours numérique international fondé sur les principes de justice et d'inclusion humaine.

Un engagement renouvelé de l'UIT

De son côté, Doreen Bogdan-Martin a salué le rôle actif de la Tunisie dans le secteur numérique et son soutien constant aux programmes de l'Union.

Elle a souligné que les travaux du Conseil de l'UIT, qui se déroulent du 28 avril au 8 mai 2026, constituent une étape clé pour élaborer de nouveaux projets dans les domaines de la transformation digitale et de l'IA. Enfin, elle a exprimé la disposition de l'UIT à intensifier sa collaboration avec la Tunisie, particulièrement à travers des programmes conjoints axés sur la formation, le renforcement des capacités et la gouvernance de l'intelligence artificielle.