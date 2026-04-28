Tunisie: Ligue 1 - 26e journée, le CA vire en tête...

Profitant du nul de l'EST à Bizerte, les Clubistes gagnent et disposent de deux points d'avance désormais en pole position. En bas du classement, l'OB et la JSK gardent leur rang.

Le sprint final du championnat s'annonce haletant et sensationnel pour l'octroi du titre de champion. Le duel CA-EST est pour le moment en faveur des Clubistes après les résultats d'hier.

Le CA n'a pas fait de détail en recevant la JSK avec une victoire de 2-0 et un réalisme ancré qui se confirme de plus en plus. Benzarti n'a pas cherché à séduire, désirant coûte que coûte rafler les trois points de la victoire. Khadhraoui a marqué en premier et le buteur du championnat Chaouat a scoré aussi en fin de match pour le bonheur du public. Un bonheur doublé par les bonnes nouvelles venues de Bizerte où l'EST a calé face au CAB au terme d'un long match marqué par des épisodes chauds et encore une fois, Tka et ses coéquipiers bloquent et laissent filer des points précieux en cette fin de saison.

L'EST est deuxième, mais rien n'est perdu avec 4 journées à jouer dont un derby devant son public. L'EST est désormais talonné par un CSS qui s'approche à 4 points avant le choc de Rades. Beaumelle n'est pas en bonne posture, alors que Mohamed Kouki est en pleine confiance. Le CSS a gagné sur un petit but précieux de Omar Ben Ali et conserve ses chances d'aller briguer la deuxième place.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a logiquement assuré la 3ᵉ place, et le ST devra dire adieu à cette 3ᵉ place en essayant de conserver la 4ᵉ. En bas du classement, les positions restent serrées. La JSK a perdu, et l'OB aussi à Zarzis. On a un groupe de 5 clubs concernés directement par la relégation à partir de l'ASM et jusqu'au dernier classé. Rien n'est encore décidé mathématiquement, mais logiquement, l'ASG a besoin d'un miracle pour s'en sortir. Des clubs comme le CAB et l'ESZ ont assuré leur maintien, leur premier objectif.